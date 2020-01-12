В Сети показали фото Meizu Zero без кнопок и отверстий

Компания Meizu в 2019 году презентовала первый смартфон Meizu Zero, который не имеет никаких физических кнопок и отверстий.

Вместе с тем собрать полную сумму на выпуск аппарата в рамках коллективного финансирования так и не удалось. Однако это не помешало появиться новым снимкам, на которых можно рассмотреть смартфон, имеющий схожий дизайн с моделью Meizu Zero. По фотографиям можно изучить дизайн с обеих сторон устройства. Известно, что аппарат получил 5,99-дюймовый диспелй с высоким разрешением, а также мощный восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 845.

Основная камера модели имеет 16 мегапикселей. Ранее инсайдеры указали, что в скором времени состоится презентация нового смартфона Meizu Zero 2, который похвастается наличием модема, поддерживающего работу в сетях 5G.

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