«Камера пыток»: в Подмосковье на улице выставили контактный аквариум

Жители Долгопрудного пожалели обитателей этой «камеры пыток» и попросили занести в помещение.

В Подмосковном Долгопрудном предприимчивый бизнесмен установил возле Торгового центра большой аквариум с рыбами и черепахой. Желающим разрешено покорить рыбок за 100 рублей. Причем, заработать на рыбках предприниматель решил, несмотря на то, что на улице мороз. Как сообщает «Говорит Москва», жители Долгопрудного не оценили предпринимательскую жилку бизнесмена. Они назвали аквариум «камерой пыток» и попросили занести в помещение подмерзших обитателей «водной тюрьмы». Да кто ж их послушает. Единственной уступкой людям стало то, что делец согласился вытащить черепаху из аквариума.

Видео контактного аквариума с рыбами и черепахой снял Telegram-канал Mash.

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