Омский травматолог признался, почему отказался принимать пациентов

Он добавил, что пациентов больше принимать не будет.

Блокнот ранее писал, что 11 января, в Омске утром дежурный травматолог Евгений Батушенко травматологии на Карла Либкнехта пришёл на работу, но отказался оказывать помощь пациентам.

В это время в отделении находился корреспондент NGS55.RU Александр Зубов, которому удалось пообщаться с травматологом. Мужчина откровенно признался, что выпил и решил уволиться с работы, которой посвятил 45 лет. Он добавил, что пациентов больше принимать не будет.

Батушенко заявил, что его не устраивает работа. Врач рассказал, что его и коллег заставляют ежедневно заниматься приписками по указанию страховых компаний – если на прием приходит 10 человек, то записать могут, например, 20 пациентов.

Также медик пожаловался на маленький оклад. При высшей категории, в 71 год он получает 30 тысяч рублей.

«Поэтому я именно сегодня… Ну, алкоголь, конечно, играет роль безусловно… Но я именно сегодня решил это дело закончить», – сообщил он изданию.

Решение Батушенко бесповоротно. Он заявил, что 45 лет отдал медицине, но теперь хочет уйти и не возвращаться. Врач добавил, что ранее работал в больнице, проводил операции на позвоночнике, а последнее время был только сотрудником травмпункта.

После того, как 11 января врач оказался вести прием в травпункте прямо ов время работы, за него больных принимали медсестры. Сам он заявил, что примет только пациентов с экстренными случаями, с кровотечениями. Руководство больницы срочно направило в травмпункт другого травматолога.

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