Independent — на акции протеста в Иране задержали посла Великобритании

Во время демонстрации у Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране был арестован посол Соединённого Королевства Роб Макэйр, пишет The Independent. По словам издания, дипломата, которого уже выпустили из-под стражи, заподозрили в том, что он организовал, провоцировал и руководил протестом.



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Во время протестов в Тегеране задержали посла Великобритании в Иране Роба Макэйра. Дипломата и ещё нескольких человек заподозрили в том, что они «организуют, провоцируют и руководят радикальными действиями», пишет The Independent.

Насколько известно изданию, дипломат находился у Технологического университета имени Амира Кабира, где проходила акция памяти жертв недавней авиакатастрофы под Тегераном. Однако мероприятие очень быстро превратилось в протестную демонстрацию, после чего Макэйр удалился.

Именно во время возращения в посольство он и был арестован, хотя, кто именно произвёл арест, неизвестно. После нескольких срочных звонков в МИД Ирана Макэйра выпустили на свободу и позволили вернуться на работу, отмечает издание.

В Лондоне осудили действия властей Исламской республики. «Арест нашего посла в Тегеране без каких-либо оснований и объяснений является грубым нарушением международного права. Правительство Ирана находится на распутье. Оно может продолжить свой путь к статусу парии, который влечёт за собой полную политическую и экономическую изоляцию, или предпринять шаги по ослаблению напряжённости и двигаться вперёд по дипломатическому пути», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

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