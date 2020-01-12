Правительство Сарраджа в Ливии объявило о перемирии на западе страны

12.01.2020, 11:57, Новости дня

Правительство национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа объявило о прекращении огня на западе страны спустя несколько часов после аналогичного заявления Ливийской национальной армии и ее главы маршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает «Интерфакс».

Перемирие стартовало в полночь 12 января по местному времени. Однако силы ПНС «оставляют за собой законное право ответить на любую атаку или агрессию, если та последует от другой стороны».

Ранее в Ливийской национальной армии Хафтара также объявили о введении режима прекращения огня. Это объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции.

8 января Путин и Эрдоган предложили конфликтующим сторонам в Ливии прекратить боевые действия в ночь на 12 января.

На данный момент в Ливии установилось двоевластие. Там функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Он с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.



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