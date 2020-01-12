«Станут президентом и первой леди»: Максима Галкина с Аллой Пугачевой послали в Кремль

«Преемником Владимира Путина
станет Максим Галкин», – сделал смелое заявление собеседник «Дни.ру». по его
словам, произойдет это в 2042 году.
При этом эксперт сделал
уточнение. «Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее
всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира
Путина», – отметил Вадим Манукян. «А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда
пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди»,
– заключил он.
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Германия объяснила ситуацию с выдачей разрешения на прокладку «Северного потока – 2» зимой / 23 декабря
- Успенская показала тело в голом платье / 9 декабря
- Китай призвал Россию к взаимоподдержке на фоне трений с США / 21 декабря
- Беларусь намерена в ближайшие три дня согласовать с Россией интеграционный пакет / 24 декабря
- Эксперты объяснили, почему некоторые продукты разогревать опасно / 5 декабря
- Туск передал полномочия президента Европейского совета Шарлю Мишелю / 29 ноября
- Дракула». Вышел трейлер нового мини-сериала. Видео / 16 декабря
- Названы темы беседы Трампа и Лаврова / 10 декабря