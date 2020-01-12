«Станут президентом и первой леди»: Максима Галкина с Аллой Пугачевой послали в Кремль

«Преемником Владимира Путина

станет Максим Галкин», – сделал смелое заявление собеседник «Дни.ру». по его

словам, произойдет это в 2042 году.

При этом эксперт сделал

уточнение. «Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее

всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира

Путина», – отметил Вадим Манукян. «А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда

пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди»,

– заключил он.

Материал дополняется

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить […]