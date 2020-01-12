«Станут президентом и первой леди»: Максима Галкина с Аллой Пугачевой послали в Кремль

12.01.2020, 11:54, Разное

«Преемником Владимира Путина
станет Максим Галкин», – сделал смелое заявление собеседник «Дни.ру». по его
словам, произойдет это в 2042 году.

При этом эксперт сделал
уточнение. «Нет, конечно, в 2024 году президентом станет другой человек, скорее
всего, Дмитрий Медведев, но это будет шестилетка перед новыми 12 годами Владимира
Путина», – отметил Вадим Манукян. «А вот к 2042 году он уйдет на пенсию. Тогда
пара Максим Галкин и Алла Пугачева наконец-то станут президентом и первой леди»,
– заключил он.

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