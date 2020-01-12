Ученые рассказали, что происходит с организмом после отказа от хлеба

Группа экспертов поделилась результатами недавно проведенного исследования, в ходе которого ими определялись последствия отказа от хлеба.

На протяжении длительного периода времени ученые пытались понять, насколько полезным для человеческого организма является употребление хлеба. Мнения исследователей разделились, но большая часть из них все же уверена, что от хлеба больше вреда, нежели пользы. Ряд проведенных экспериментов доказал, что отказ от хлебобулочных изделий из пшеничной муки несет в себе немало преимуществ для здоровья человека. Не секрет, что употребление хлеба активизирует выработку инсулина. Именно поэтому гормоны андрогены действуют быстрее, влияя на ускоренное производство кожного сала. Таким образом, люди нередко сталкиваются с развитием проблем в виде акне.

Специалисты отметили, что отказ от хлеба способствует быстрому избавлению от лишних килограммов, а также исчезновению проблем с дефицитом энергии и перепадами настроения.

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