Известно, почему китайцы живут так долго

Команда исследователей заявила, что причиной более продолжительной и здоровой жизни китайцев являются их научно-технические достижения.

Долгое время эксперты хотели понять истинные причины того, что жители Китая живут долго и реже сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, нежели жители других стран. Чтобы прояснить данные вопросы, ученые провели анализ показателей средней продолжительности жизни китайцев. В результате ими был отмечен рост с 35 лет в 1949 году до 77 лет в 2018 году. Предполагается, что причиной стали новые изобретения, созданные гражданами Китая на благо страны и ее населения. Так, например, одним из наиболее полезных устройств является разработка, которая снижает количество вредных выбросов в атмосферу.

Также ученые уверены, что важную роль играет медицина и ее постоянное усовершенствование.

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