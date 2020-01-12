Опубликован анонс флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro

12.01.2020, 11:52, Новости дня

В Сети опубликовали подробности о предстоящей премьере нового флагманского смартфона Huawei Mate 40.

В свою очередь, официальная презентация устройство может состояться осенью 2020 года. Однако в скором времени производитель озвучит подробности о всей линейке Huawei P40. Несмотря на то, что дебют устройств состоится уже осенью, но разработчики стараются максимально скрыть любые подробности о девайсах.

Ряд зарубежных источников указали, что новинка Huawei Mate 40 Pro сможет похвастаться стильным дизайном, безрамочным экраном, который не получит никаких вырезов для фронтальной камеры. Уровень производительности аппарата не раскрыт, но эксперты уверены в применении топовых параметров.



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