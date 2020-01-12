Запах женщины: Гвинет Пэлтроу выпустила свечи со своим интимным ароматом

В списке самых странных вещей от Гвинет Пэлтроу пополнение. Вслед за списком новогодних презентов, которые актриса рекомендовала дарить близким, на ее сайте появился еще один предмет, который не смог остаться незамеченным. На своем ЗОЖ-сайте Goop Гвинет запустила в продажу ароматические свечи с весьма оригинальным названием. «Пахнет как моя вагина», — гласит этикетка.

Конечно же, ничего общего с запахом гениталий аромат свечки не имеет. А само название шуточное. Когда Гвинет Пэлтроу и парфюмер Дуглас Литтл разрабатывали запах для свечки, актриса неожиданно выпалила: «Пахнет как моя вагина». Так и решили оставить. И это сработало лучше любой рекламы. Поклонники раскупили весь тестовый выпуск за несколько часов. Даже несмотря на высокую цену в 75 долларов за штуку — около 4,5 тысячи рублей.

Стоит отдать должное, ароматические свечи Гвинет пахнут весьма приятно. В отличие от тех свечей с запахом старых креветок, потной обуви, протухших яиц или горячей брокколи, которыми Райан Рейнольдс выпроваживал засидевшихся гостей.

На сайте аромат свечей Пэлтроу описывается так:

Смесь герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, сочетающихся с дамасской розой и семенем амбры, которая наводит нас на мысль о фантазии, соблазнении и утонченной теплоте.

Успешный старт продаж поможет актрисе окупить услуги ее адвоката. Ведь на Гвинет регулярно подают в суд. Как, например, недавно — за продажу вагинальных камней для увеличения сексуальной энергии. Новый год Пэлтроу тоже начала с судебной тяжбы. На этот раз в суд на компанию актрисы подал не разочарованный покупатель, а фотограф Ларри Сингер, снимок которого актриса разместила на своем сайте без его согласия.

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