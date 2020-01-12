Как спастись от болезни Альцгеймера: советы специалистов

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам о профилактике болезни Альцгеймера, при которой человек постепенно полностью теряет память и становится недееспособным. Свои рекомендации специалисты разместили на сайте ведомства.
В первую очередь, чтобы избежать недуга, следует проявлять физическую активность. Это поможет предотвратить и другие заболевания мозга и нормализовать сон. Не менее важно общаться с людьми и развивать умственные способности. Кроме того, следует максимально оградить себя от стресса и научиться с ним. По мнению специалистов, такое изменение образа жизни поможет избежать болезни Альцгеймера в одном из трех случаев.
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Последнее: Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить […]
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