Президент Зеленский приоткрыл механизмы международного давления для расследования трагедии Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам по поводу крушения Boeing-737 в Иране и рассказал о том, что предпринимали власти для того, чтобы установить причину катастрофы. Оно опубликовано на YouTube-канале украинского президента.

ПЕРЕСКАЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

Зеленский пошагово отчитался о действиях, предпринятых украинской властью после того, как стало известно об авиакатастрофе над Тегераном: «Я наконец могу это сделать», –заявил он и поблагодарил зарубежных партнеров за помощь и солидарность с Украиной в желании установить истину. Президент рассказал не только о рабочих телефонных консультациях с премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, с президентами Ирана и Афганистана, с госсекретарем США, но и о том, что с самых первых часов, как только стало известно о гибели пассажиров и экипажа самолета, у всех родственников погибших украинских жителей были взяты ДНК-анализы для идентификации останков, включая близких одной из бортпроводниц, живущих сейчас на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

«Мы призывали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы версию, что самолет сбит. Мы работали системно, без истерик…», – заметил Владимир Зеленский. Он сказал, что получил «полезную и важную» информацию для расследования от временной поверенной в делах США на Украине, а также от посла Великобритании.

Зеленский снова напомнил, что высокопрофессиональная круглосуточная работа 45 украинских экспертов в Иране «не позволила припрятать правду». И продолжил: «Сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания самолета и свою вину в авиакатастрофе». Как сказал Зеленский, президент Ирана пообещал, что прямо сейчас им будет отдано распоряжение максимально быстро, сообща с украинскими экспертами, закончить идентификацию тел погибших и подготовить их к возвращению в Украину. Также они условились о совместной расшифровке двух бортовых самописцев, полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопрос получения компенсаций. «Мы договорились, что никто не открутится!» – заключил президент. Офис генерального прокурора Украины уже возбудил дело по факту убийства жителей Украины, правительство окажет финансовую помощь семьям погибших, а государство будет всячески способствовать получению ними компенсаций от авиаперевозчика, страховых компаний и Ирана.

«Будем последовательными и настойчивыми до полного расследования этой катастрофы. Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом неспокойном мире чувствовать себя в безопасности на земле, в воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика», – сказал президент Украины, обращаясь к согражданам. «Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать – в какой бы уголке планеты вы ни находились».

Он отметил, что группа украинских экспертов продолжает работу. По словам Зеленского, они с президентом Ирана Хасаном Рухани договорились о сотрудничестве в расследовании крушения и что «никто [из виновных] не отвертится».

Тегеран пообещал оказать украинским экспертам всю необходимую поддержку. Тела украинцев, погибших при крушении, доставят в страну на следующей неделе.

«Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права», – сказал Зеленский.

Ранее в связи с крушением Boeing пресс-конференцию провел премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «Сбивать гражданский самолет ужасно. Иран должен взять на себя полную ответственность, – заявил он. <…>Мы не успокоимся, пока не добьемся справедливости».

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Источник: Новая газета

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