Бородина сравнила отношение ее матери к внучкам и к ней: «Дикая несправедливость»

Ксения Бородина регулярно рассказывает поклонникам в Instagram подробности личной жизни. На этот раз телеведущая посетовала на отношение ее матери к внучкам и к ней самой.

Сейчас знаменитость отдыхает в Таиланде, куда отправилась вместе с мужем, детьми и родительницей. Под одним из сюжетов, размещенных на странице Бородиной, она внезапно решила сравнить отношение Инны Булатовны к себе и дочерям от Курбана Омарова. Как высказалась актриса, в ее детстве мать заставлять есть то, что предлагали, а не выбирать самой. «Моя мама внукам: «Тебе сыр звездочками порезать или сердечками?» — поделилась звезда «Дома-2» с подписчиками и спросила, знакома ли им такая ситуация. Многие фолловеры согласились с супругой бизнесмена. «Абсолютно так же», «Детей воспитывают. Внуков любят», — писали интернет-пользователи.

Бородину растили дедушка с бабушкой, так как Инна Булатовна вышла замуж за итальянца и отправилась с ним в его страну. Позже актриса стала жить с родительницей и отчимом, с которым у нее теперь хорошие отношения. Она часто приезжает в Италию, откуда показывает фанатам различные снимки.

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