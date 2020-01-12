На Украине предложили отпраздновать «450-летие сожжения Москвы»

12.01.2020, 11:26, Новости дня

Бывший депутат Верховной рады и глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Так Чубаров решил отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве случился пожар, который стал самым крупным для города в XVI веке, передает РИА «Новости».

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?», – написал экс-депутат Рады в Facebook.

Отметим, что Чубаров не в первый раз выступает с абсурдными антироссийскими заявлениями. Например, в декабре он предложил спецслужбам Украины публиковать списки пассажиров первых поездов, направляющихся в Крым по Крымскому мосту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как снизить риск развития болезни Альцгеймера при помощи физических упражнений. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера на 50%. Кроме того, физическая активность способствует замедлению дальнейшего ухудшения состояния тех, у кого уже начались проявления заболевания. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика