Мнение: США против Ирана. Перспективы «более безопасного региона»

Рассмотрев ранее возможные ходы Ирана в Ближневосточной гибридной войне, некоторые из которых уже были реализованы, будет уместно оценить и потенциальные шаги США, которые будут предприниматься как с целью срыва иранских планов, так и с целью достижения генеральной цели по свержению действующего политического режима в Иране.

Убийство Сулеймани и Мухандиса с одной стороны обнажило ряд проблем стоящих перед американской политикой на Ближнем Востоке, а с другой стороны в определенном смысле является производным от тех процессов, которые развивались еще при администрации Обамы и расцвели пышным цветом при администрации Трампа. За последние годы США испытали серьезные проблемы:

1. В Сирии, где им не удалось свергнуть Асада, создать суннитское или курдское государство, выгнать Иран и ограничить влияние России. На текущий момент США достаточно бессодержательно оккупируют кусок территории Сирии без внятной стратегической цели, просто потому, что просто уйти, будет еще более чревато для имиджа, нежели попытки делать вид, что все это было ради нефти, во что даже в США немногие верят.

2. В Йемене поддерживаемая США саудовская коалиция так и не смогла победить поддерживаемых Ираном хуситов, а Саудовская Аравия и ОАЭ, просто завязли в Йемене, к удовлетворению Ирана, который смог создать своим оппонентом свою вариацию "заафганивания", из которой не видно разумного выхода, что уже привело к выходу США и еще ряда стран из войны и повышению издержек для Саудовской Аравии.

3. В Афганистане за последние годы обстановка системно ухудшалась и о победе над Талибаном речь уже давно не идет. Речь идет о договоренностях с Талибаном и попытках спасти лицо после 18 лет войны и оккупации.

4. Ну и наконец в Ираке мы видели системный рост иранского влияния, особенно после 2014 года, которое уже привело к тому, что руководство страны в значительной степени ориентируется не на Вашингтон, а на Тегеран, а войска США ныне оказались в подвешенном состоянии, перехода от статуса "союзников" к статусу "оккупантов".

Ситуация находится на грани стратегического отступления США с Ближнего Востока, когда сразу в трех странах вопрос прямо стоит о необходимости вывода оккупационных войск.

На фоне этого возрастало влияние не только Ирана, но и Китая, России, Турции. Вакуум силы был заполнен другими игроками, что подпитывало мнения о том, что реальная многополярность уже наступила.

США утеряв роль арбитра и безусловного авторитета, ныне оказались связаны альянсом с Израилем и саудовским блоком, что конечно уступает их возможностям времен Буша-младшего, когда США позиционировали себя выше любых блоков. Но времена изменились и США играют в ту же игру, что и их оппоненты. Наиболее остро для администрации Трампа стоит вопрос Ирана. Если конфликт с Россией и Китаем это длительный забег, который быстро в любом случае не решить, то более слабный, но весьма амбициозный Иран, за 5 лет кардинально перекроил карту влияния в регионе. Шиитский мост создал вполне осязаемую угрозу Израилю, а позиции США в Ираке, которые еще недавно казались незыблемыми, подвергаются прямой атаке, как в политическом, так и в военном отношении, при этом сам Ирак недостаточно субъектен, чтобы взять свою судьбу в свои руки.

Сами по себе удары по иранским прокси не сильно помогают — ни в Сирии, ни в Ираке, ни в Йемене, потеря дешевой пехоты и материальных ресурсов, причем как правило даже не иранской, не сильно чувствительна для Тегерана, тем более что убийства про-иранских ополченцев на территории других стран, скорее увеличивают приток желающих пополнить ряды тех или иных иранских клиентов. Убийство Сулеймани и Мухандиса, а также неудачная попытка убить куратора "иранского военторга" в Йемене, указывает на то, что США пытаются адаптировать свою стратегию и нанести "удар по штабам", чтобы ослабить иранскую прокси-сеть в ее организационном компоненте. В свзяи с этим можно ожидать, что за включением в список "террористических групп" "Катаиб Хезбаллы" и "Асаиб Ахль-аль-Хак", могут последовать другие попытки ослабить иранское влияние путем убийства значимых элементов иранского гибридного влияния. Но как показывает практика "Ансар Аллах" и "Хезбаллы", шиитские военизированные структуры достаточно устойчивы к таким потерям и находят возможности заменять погибших военных и политических лидеров, поэтому конечно США не рассчитывают, что только методом политических убийств, они смогут переломить ситуацию в свою пользу.

Так как основная цель, это свержения режима аятолл в Иране, то наиболее логичным способом устранения проблем создаваемых шиитскими группами по всему региону, это подорвать основной источник их силы. Для этого на Иран оказывается длительное экономическое, политическое и информационное давление.

В экономическом отношении мы видим системное ужесточение режима санкций, которые будут ужесточаться и далее, распространяясь не только на Иран, но и на те государства и компании, которые позволяют Ирану частично обходить американские санкции. Разумеется, в силу позиции Китая, России и того же Ирака, о полной изоляции Ирана речь не идет, но экономическое воздействие на население нарастает. Ухудшение уровня жизни в связи с санкциями и объективными внутренними проблемами иранского управления, по замыслу Вашингтона, должны спровоцировать по-настоящему массовые протесты, которые при поддержке про-американских, при-израильских и про-саудовских медийных и подрывных структур, обеспечат свержение режима аятолл, и позволят США изменить не только динамику, но и вектор развития всего региона в свою пользу, что косвенно ударит и по интересам Китая и России. Перманентная зона нестабильности в Сирии, Ираке и Иране, это одной из чаяний США, так как это позволит заблокировать реализацию опасного для американской гегемонии проекта "Один пояс — один путь". Поэтому, борясь против Ирана, США будут как и ранее использовать опцию хаотизации региона, в том числе и с помощью подконтрольных джихаидстских организаций. Да, в Сирии эта стратегия потерпела поражение, а заигрывание с ИГИЛ в Афганистане не позволило создать желаемый противовес Талибану. Но тот же Ирак, до сих пор полностью не оправился от войны и там есть немало сухого хвороста, который можно поджечь, если угроза вывода войск станет неизбежной, а фактор курдского сепаратизма еще можно попробовать оживить, даже несмотря на многочисленные предательства американцами курдов.



Поверь ме. Этот путь будет более быстрым.

Разумеется, когда мы говорим об американской политике, надо понимать, что внутри американского истеблишмента есть разные мнение насчет того, что делать с Ираном и Ираком. Возможно, Трамп действительно не против уйти из Сирии и Ирака, но как мы видим, мнение неоконов куда как важнее, поэтому "мы уходим — нет мы не уходим", "вот вам наше письмо от уходе — ой извините, мы его вам написали по ошибке", "мы уважаем суверенитет Ирака — отзовите решение или мы отберем ваши деньги". Это верхушка айсберга глубинных противоречий внутри республиканской партии и администрации Трампа, а ведь есть еще позиция демократической партии, которая открыто критикует текущий курс в отношении Ирана и постоянно педалирует тему ошибочности выхода из "Ядерной сделки" и авантюризма администрации Трампа, зачастую ретранслируя тезисы иранской и российской пропаганды. Нельзя исключать, что если Трамп проиграет выборы в 2020-м году, демократическая партия может хотя бы частично отыграть назад в вопросе ядерной сделки, свалив издержки американской политики на Трампа. Но до выборов еще 10 месяцев, поэтому банкует Трамп и неоконы.

Практически нет вероятности, что произойдет реальная деэскалация и США при Трампе заключат реальный договор с Ираном. Как показал пример КНДР, подход Трампа к переговорам не работает на этом уровне, запугивать получается лишь собственных вассалов, а маленькие, но гордые "страны-изгои" (не говоря уже о Китае с Россией), регулярно делают совсем не то, чего от них хотят США. Поэтому, как представляется, США будут идти по пути контролируемой эскалации, периодически провоцируя и атакуя Иран (в рамках гибридной войны), сохраняя при этом максимальное экономическое и политическое давление. США вряд ли рассчитывают, что смогут переломить негативный тренд антиамериканизма в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности. Но попробовать демонизировать Иран, они могут. В этом плане история с украинским "Боингом" достаточно удобна для США, так как позволяет переключить внимание с неприятной темы прямого удара Ирана по американским объектам в Ираке, а также попытаться расширить международную поддержку своих действий, так как после убийства Сулеймани даже среди самых верных вассалов царил разброд и шатание связанный с непониманием, чего же США хотят добиться. Демонизация Ирана необходима, чтобы оправдать последующие атаки на эту страну. Поэтому текущая информационная война против Ирана в мейнстримовых СМИ и подконтрольных социальных медиа, это подготовка к будущим ударам по Ирану.

Поэтому, если рассматривать потенциальные действия США в ближайшие месяцы, то можно выделить следующее:

1. Усиление экономического и санкционного давления на экономику Ирана, а также осуществление попыток ограничить каналы обхода санкций через Ирак. Фактически, США терроризируют население Ирана, чтобы заставить тот изменить свою политику. Этот же подход применяется и в отношении других стран.

2. Максимальная информационная, политическая, дипломатическая и финансовая поддержка протестов в Иране направленных против Хаменеи и Роухани, а также анти-иранских и анти-шиитских настроений в Ливане и Ираке. Ухудшение уровня жизни людей это способ направить их гнев против главного врага.

3. Борьба с решением иракского парламента и формирование удобного для США правительства, которое либо откажется от текущих требований к Вашингтону, либо будет их профанировать, затягивая вопрос о выводе войск. Попутно будет попытка вызвать внутренний кризис в Ираке, что не так уж сложно.

4. На случай, если дела в Ираке будут ухудшаться, США будут рассматривать вариант с локализацией своего присутствия в Иракском Курдистане для сохранения возможности продолжать оккупацию Восточной Сирии с выводом войск из остального Ирака после выплаты Багдадом компенсаций.

5. Активизация наступательных действий против сети КСИР и "Сил Кудс" в Ираке и Йемене, а также усиление давления на ливанскую "Хезбаллу" с целью замедлить рост иранского влияния и по возможности, остановка этого процесса — как путем политических убийств, так и ударами по шиитским прокси.

6. Завершение войны в Афганистане в 2020-м году в этой связи представляется важным не только с точки зрения выполнения предвыборных обещаний, но и купирования потенциальной возможности для Ирана использовать военную помощь Талибану для асимметричного удара по США.

7. В Йемене США могут вернуться к стратегии неофициальных точечных операций, чтобы подорвать позиции КСИР и снизить те издержки, которые несет Саудовская Аравия от "Йеменской Язвы". Не исключены попытки возобновления полоценной морской блокады западного побережья Йемена.

8. Наверняка мы будет наблюдать нарастание угрозы суннитского терроризма, как с целью хаотизации региона, так и с целью разжигания суннитско-шиитского конфликта, дабы страшные для Израиля кадры встречающихся представителей "ХАМАС" и "Хезбаллы" не стали новой нормой на Ближнем Востоке.

9. Также последует продолжение череды провокаций в Персидском заливе и Ормузсском проливе, где Иран будут продолжать пытаться взять на слабо, не выходя за определенные рамки, которые ведут к терминальным для региона сценариям. Это же касается и поставок иранской нефти в Сирию.

10. Можно ожидать активизации кибератак против Ирана, его промышленной и гражданской инфраструктуры, в особенности если вопрос обогащения урана с целями двойного назначения перейдет в практическую плоскость.

Чисто военный сценарий, как показало поведение Белого Дома, для США нежелателен, иначе бы они не стали договариваться через Катар с Тегераном об "ограниченном ответе". США согласились играть по правилам "гибридной войны", пожертвовав имиджем страны, которую нельзя бомбить. Отыграть эту жертву они расчитывают на следующем этапе войны, считая, что в любом случае Иран потерял больше с гибелью Сулеймани и Мухандиса.

С учетом уже рассмотренных ранее потенциальных действий Ирана, 2020-й год станет годом активного противоборства США с иранской стратегией, где обе стороны будут действовать в рамках "гибридной войны" (за исключением терминальных сценариев связанных с прямой военной конфронтацией и крупной региональной войной, особенно привязанной к выборам в США), где прольется немало крови, а борьба за умы населения региона будет становиться все более ожесточенной. США не могут отступить, потому что уход из Ирака и Сирии без решения иранского вопроса будет всеми воспринят как победа Ирана, которому в наследство от американской ближневосточной политики осталась шиитская дуга протянувшаяся от Тегерана до Бейрута. Такой исход очевидно нанесет еще один сокрушительный удар по роли США как мирового гегемона, что понимают все заинтересованные стороны — как оппоненты, подталкивающие США и Трампа к уходу, так и союзники и сателлиты США, которые из страха перед влиянием Ирана, пытаются сохранить американское присутствие. Особенно это касается Израиля, который после неудачного развития событий в Сирии, оказался в ситуации худшей, чем был в начале Сирийской весны. Это же касается и Саудовской Аравии, которая в противоборстве с Ираном, понесла тяжелые материальные и человеческие потери.

Иран в свою очередь не может отступить, так как он уже вложил в свою стратегию слишком много материальных и человеческих ресурсов, взяв на себя повышенные обязательства как флагмана шиитского мира возглавляющего Ось Сопротивления США и Израилю. Убийство Сулеймани не изменит целей Ирана и скорее наоборот, усилит позиции ястребов, которые ратуют за более активное развитие операций за рубежом, используя текущие выгоды связанные с широкой сетью иранских прокси-сетей. Плюс ко всему, России и Китаю выгодно ограниченно поддерживать Иран, так как борьба США с Ираном отвлекает часть сил гегемона на Ближний Восток и не дает ему сосредоточится против двух главных оппонентов. Иран является деятельным актором, разрушающим старый международный порядок построенный на американской гегемонии. Иран открыто оспаривает эту гегемонию на Ближнем Востоке, чем подрывает общемировые позиции США. Поэтому Вашингтон может либо признать поражение, что будет еще одним шагом вниз с горы былого величия, либо же примерно наказать Иран, чтобы продемонстрировать способность к доминированию над сильным региональным оппонентом, попутно преодолевая внутренние разногласия в Вашингтоне, которые разъедают здание имперского величия не меньше, нежели про-иранские прокси разъедают бывшую американскую вотчину на Ближнем Востоке.

А теперь прибаьте к этому активность ИГИЛ, затухающую войну в Сирии, палестино-изральский конфликт, курдско-турецкую войну, амбиции Эрдогана, втягивание части государств региона в Ливийскую прокси-войну и получите облик "дивного нового мира".

В этом отношении слова Трампа о том, что после убийства Сулеймани Ближний Восток стал более безопасен, как никогда далеки от истины. Наоборот, уже первые дни нового 2020-го года показали, что регион становится все более небезопасным местом, в том числе и для тех, кто напрямую в конфликт не втянут.

Источник: Colonel Cassad

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