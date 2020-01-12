Компания Fiat выпустит первые электрифицированные модели в течение 2 месяцев

12.01.2020, 11:21, Разное

Накануне появилась информация о том, что на европейском рынке появится первый «мягкий» гибридный автомобиль от концерна Fiat Chrysler Automobiles. Речь идёт о модели 500, однако такое же обновление впоследствии получит и Panda. Начало реализаций плагин-гибридных модификаций данных машин намечено на конец первого квартала 2020 года.
Основой новых 500 Hybrid и Panda Hybrid является 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор FireFly, генерирующий 70 лошадиных сил, соединенный с 12-вольтовым электродвижком и литиевым аккумулятором, это позволит почти на треть снизить выбросы CO2 в сравнении с классическим бензиновым 1,2-литровым двигателем. Новая силовая установка обладает относительно обычной конструкцией, используя 2 клапана на цилиндр и 1 распредвал с цепным приводом.

Что касается системы BSG, то она монтируется на двигатель, а управление осуществляется ремнем, который также запускает и дополнительное оборудование. Обновленный гибридный двигатель функционирует в паре с 6-ступенчатой МКПП, также разработчикам удалось повысить экономию топлива во время поездок за городом. Примечательно, что все комплектующие мотора теперь расположены почти на 50 мм ниже, что позволит улучшить управляемость.



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Последнее: Накануне появилась информация о том, что на европейском рынке появится первый «мягкий» гибридный автомобиль от концерна Fiat Chrysler Automobiles. Речь идёт о модели 500, однако такое же обновление впоследствии получит и Panda. Начало реализаций плагин-гибридных модификаций данных машин намечено на конец первого квартала 2020 года. Основой новых 500 Hybrid и Panda Hybrid является 1,0-литровый 3-цилиндровый […]

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