Мнение: Снижение поставок

По итогам первой декады января профильные и отраслевые источники сообщают о существенном снижении поставок газа в Европу из России по всем транспортным системам — и через Украину, и по газопроводу Ямал через Белоруссию, и даже немного по Северному потоку-1. Турецкий поток открыт буквально вот-вот, но и он загружен примерно на треть от мощности. Правда, для только что введенного в строй трубопровода это нормальная ситуация — как правило, на штатные показатели он выводится постепенно.

Общее снижение экспорта в январе пока составляет приблизительно 20% по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Объяснение происходящему очевидно — теплая зима и рекордные запасы накопленного в подземных хранилищах газа. Эти резервы давят на рынок и способствуют дополнительному снижению цены. Поэтому логика в действиях Газпрома, безусловно, присутствует. Подобное положение точно сохранится в январе и скорее всего, в феврале.

При этом поставки СПГ в Европу растут. За прошлый год в этом виде было экспортировано порядка 110 млрд кубометров (в переводе с тонн СПГ), что вдвое выше показателей 18 года. Давление на цены растет, сегодня стоимость газа на важнейшем для Газпрома немецком рынке уже упала до 148 долларов за 1000 кубометров, весенние контракты заключаются по еще более низкой цене.

Фактически Газпром делает то, что делает ОПЕК — принудительно сокращает экспорт в надежде затормозить падение цены. Проблема здесь ровно та же, что и у нефтяных производителей — есть фактор США, которые не связывают себя никакими договоренностями, и заполняют высвобождающиеся объемы своим товаром. Единственное отличие газа от нефти в том, что пока Америка не имеет достаточных мощностей для сжижения, и только это спасает Газпром от масштабной экспансии американского газа, которого у США в избытке. Но ситуация изменится уже в этом году, а в два последующих года она только усугубится — будут введены дополнительные мощности по сжижению. Последним сдерживающим фактором станет дефицит танкерных мощностей, но и здесь ситуация постепенно меняется — верфи работают в три смены, и к концу 22 года у США будут танкерные мощности, способные перевезти сопоставимые с газпромовскими трубами объемы газа. Собственно, именно тогда и будет сформирована окончательная картина поставок газа в Европу.

Уже ясно, что в этом году Газпром не сможет рапортовать о рекордном экспорте. В лучшем случае он упадет процентов на 10. Более осторожные оценки говорят и о 15-процентном падении. На сколько всё упадет в последующие годы, сказать сложно, но процесс уже запущен.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: По итогам первой декады января профильные и отраслевые источники сообщают о существенном снижении поставок газа в Европу из России по всем транспортным системам — и через Украину, и по газопроводу Ямал через Белоруссию, и даже немного по Северному потоку-1. Турецкий поток открыт буквально вот-вот, но и он загружен примерно на треть от мощности. Правда, для […]