«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «Челси» разгромил «Бернли». Результаты 22-го тура чемпионата Англии

10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
10 января
«Шеффилд» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Макберни, 53
Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.
11 января
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1
Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12
Удаление: Обамеянг, 67 («Арсенал»)
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1
Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7
«Эвертон» – «Брайтон» – 1:0
Гол: Ришарлисон, 38
«Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2
Голы: Прат, 14 – Армстронг, 19, Ингс, 81
«Манчестер Юнайтед» – «Норвич» – 4:0
Голы: Рашфорд, 27, 52, Марсьяль, 54, Гринвуд, 76
«Челси» – «Бернли» – 3:0
Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одой, 49
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1
Гол: Фирмино, 37
Еще два матча 22-го тура чемпионата Англии пройдут 12 января: «Борнмут» встретится с «Уотфордом», а «Астон Вилла» – с «Манчестер Сити».
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: 10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги. 10 января «Шеффилд» – «Вест Хэм» – 1:0 Гол: Макберни, 53 Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы. 11 января «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1 Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12 Удаление: Обамеянг, 67 («Арсенал») «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1 Голы: Дендонкер, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лоза: Танец Захаровой вызывает только положительные эмоции / 27 декабря
- Собчак посмеялась над заявлением, что у них с Богомоловым гостевой брак / 4 декабря
- На Украине Зеленского сочли «одним из самых влиятельных людей» в мире / 4 января
- Обвиняемого в угрозах судье отпустили из зала суда / 24 декабря
- Парламент востока Ливии не одобрил соглашение Триполи с Турцией / 4 января
- Xinhua — «махинации американских манипуляторов» — Китай возмущён принятым в США актом о Гонконге / 28 ноября
- Погибший пилот рейса Москва — Анапа ранее был допущен медиками к выполнению полетов / 24 ноября
- Тодоренко показала, как кормит сына грудью / 6 декабря