«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «Челси» разгромил «Бернли». Результаты 22-го тура чемпионата Англии

10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

10 января

«Шеффилд» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: Макберни, 53

Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.

11 января

«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1

Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12

Удаление: Обамеянг, 67 («Арсенал»)

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Дендонкер, 14 – Альмирон, 7

«Эвертон» – «Брайтон» – 1:0

Гол: Ришарлисон, 38

«Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2

Голы: Прат, 14 – Армстронг, 19, Ингс, 81

«Манчестер Юнайтед» – «Норвич» – 4:0

Голы: Рашфорд, 27, 52, Марсьяль, 54, Гринвуд, 76

«Челси» – «Бернли» – 3:0

Голы: Жоржиньо, 27 (пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одой, 49

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1

Гол: Фирмино, 37

Еще два матча 22-го тура чемпионата Англии пройдут 12 января: «Борнмут» встретится с «Уотфордом», а «Астон Вилла» – с «Манчестер Сити».

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 10-го и 11 января состоялось восемь матчей 22-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги. 10 января «Шеффилд» – «Вест Хэм» – 1:0 Гол: Макберни, 53 Украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы. 11 января «Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1 Голы: Айю, 54 – Обамеянг, 12 Удаление: Обамеянг, 67 («Арсенал») «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1 Голы: Дендонкер, […]