Bellingcat изучает новое видео с вероятным пуском ракеты «Тор» по самолету МАУ в Иране

Расследовательская группа Bellingcat изучает новое видео, на котором изображен вероятный запуск ракеты зенитного ракетного комплекса «Тор» по самолету «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявил 11 января «Укринформу» основатель Bellingcat Элиот Хиггинс.

«Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет», – сказал Хиггинс.

Видео опубликовал в Twitter журналист The New York Times Кристиан Триберт.

«На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету», – написал он. По словам журналиста, геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I’ve geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y

— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Хиггинс подчеркнул: «Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух «Тор», но отвергать другие варианты пока рано, потому что еще нет 100% доказательств».

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал факт поражения украинского пассажирского самолета ракетой.

«Я доволен, что иранцы признали это. За последние пять с половиной лет я видел боль, принесенную россиянами родственникам погибших на борту MH17 из-за лжи, пропаганды и подделки информации, поэтому рад, что семьи жертв PS752 избавлены от этого», – добавил Хиггинс.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала назвали такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

