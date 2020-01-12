Мнение: Кто спонсирует пропаганду ЛГБТ

К вопросу о причинах, по которым ЛГБТ-идеология так быстро распространяется на Западе. Политика политикой, однако чистый маркетинг никто не отменял. Исследования показывают, что геи в США не только богаче натуралов, но и гораздо охотнее тратят деньги на потребление. Таким образом, и у корпораций, и у фирм помельче есть прямой интерес делать нечто обратное тому, что делает Герман Стерлигов — украшать вывески радужными флагами, чтобы всячески завлекать эту платежеспособную часть аудитории к себе в клиенты.

Цитирую из статьи Дэна Кеннеди, известия о смерти которого в августе 2019 года, к счастью, оказались ложными:

https://www.entrepreneur.com/article/333596

…если по причинам, не связанным с бизнесом, вы не намерены предлагать свои товары богатым геям и лесбиянкам, просто знайте, что это плохое деловое решение, а если вы ведете бизнес, в котором есть другие акционеры помимо вас, то это ещё и финансово безответственное решение…

— исследования показывают, что 80% геев имеют доход выше среднего; 40% зарабатывают больше 100 тысяч в год;

— общая покупательская мощь ЛГБТ-взрослых в США в 2016 году составила 915 млрд долларов и она продолжает расти;

…

— …геи тратят на 30% больше во время путешествий, чем натуралы…;

— гей-покупатели в два раза чаще покупают загородные дома, в шесть раз чаще покупают домашние кинотеатры, в восемь раз чаще имеют многочисленные мобильные устройства и компьютеры дома, чем гетеросексуалы;

…

Автопроизводитель «Субару» решил свои проблемы, обратившись к группе, которую игнорировали другие автомобильные компании: к лесбиянкам. Внутренние исследования показали, что удивительно большое количество покупателей машин было лесбиянками, так что компания сделала рекламу специально для них. «Субару» использовала лозунги в духе «Это не выбор, мы так сделаны» и привлекала к рекламе открытых гей-знаменитостей типа теннисной звезды Мартины Навратиловой.

Как видите, мы имеем дело с самоподдерживающейся системой. Геи богаче среднего американца, корпорации нацеливают на геев свою рекламу, массированная реклама привлекает в этот привилегированный лагерь всё больше «рекрутов».

Источник: Место для дискуссий

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Последнее: К вопросу о причинах, по которым ЛГБТ-идеология так быстро распространяется на Западе. Политика политикой, однако чистый маркетинг никто не отменял. Исследования показывают, что геи в США не только богаче натуралов, но и гораздо охотнее тратят деньги на потребление. Таким образом, и у корпораций, и у фирм помельче есть прямой интерес делать нечто обратное тому, что […]