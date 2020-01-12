Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

Военных США в Ираке предупредили о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела, сообщают американские СМИ.
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителей Вооруженных сил США, что большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23.00 во вторник, 7 января, передает RT.
Ракетный обстрел был зафиксирован в 1.30 в среду, 8 января.
Отмечается, что военные США не знали, в какой форме будет проведена атака на базу.
Подполковник Стэйси Коулман назвал чудом отсутствие погибших и пострадавших среди американских военных, так как снаряды упали в нескольких метрах от бункеров.
По данным арабского дипломатического источника CNN, Ирак предупредил США о том, какие базы попадут под огонь.
Напомним, в ответ на убийство американцами генерала Касема Сулеймани иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары по авиабазе США Айн аль-Асад на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане.
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии США в отношении Ирана.
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Последнее: Военных США в Ираке предупредили о ракетном ударе со стороны Ирана за 2,5 часа до обстрела, сообщают американские СМИ. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителей Вооруженных сил США, что большинство военных скрывались в бункерах или были выведены с базы к 23.00 во вторник, 7 января, передает RT. Ракетный обстрел был зафиксирован в 1.30 в […]
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