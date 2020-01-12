В Филадельфии откроют почетное консульство Украины

В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) откроют почетное консульство Украины. Об этом 11 января сообщило посольство Украины в США в Facebook.

«Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного побережья США, бывшей временной американской столице Филадельфии. Город также является одним из крупнейших центров украинской общины Америки», – говорится в сообщении.

Консулом будет назначена юрист, вице-президент Украинской федерации Америки Ирина Мазур. Удостоверение и консульский патент ей вручил посол Украины в США Владимир Ельченко.

У Посольстві України в США підписали угоду про створення Почесного консульства України у м.ФіладельфіяМи робимо усе,… Posted by Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США on Laupäev, 11. jaanuar 2020

В США работают почетные консульства Украины в Новом Орлеане (штат Луизиана), Сиетле (штат Вашингтон), Бирмингеме (штат Алабама), Тусоне (штат Аризона), Детройте (штат Мичиган), Кливленде (штат Кентукки), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и в Хьюстоне (штат Техас).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) откроют почетное консульство Украины. Об этом 11 января сообщило посольство Украины в США в Facebook. «Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного […]