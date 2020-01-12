Мнение: Лопата России

Украинский депутат от порошенковской «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмущается: «Что делает власть для создания международной следственной группы и объективного расследования, в том числе — возможной причастности РФ, продающей оружие Ирану и отправляющей туда инструкторов. Были ли они там в момент, когда сбили наш самолет? И не стоит ли за этим быстрым признанием Ираном собственной вины и попытка отвести любые подозрения от третьих лиц?»

По логике депутата, если на Украине кого-то побьют черенком от лопаты, сделанной в Китае и купленной в киевском магазине, виновата будет все-равно Россия? Потому что выяснится, черенок был сделан из дерева, срубленного в Сибири?

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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