Мнение: Лопата России

Украинский депутат от порошенковской «Европейской солидарности» Ирина Геращенко возмущается: «Что делает власть для создания международной следственной группы и объективного расследования, в том числе — возможной причастности РФ, продающей оружие Ирану и отправляющей туда инструкторов. Были ли они там в момент, когда сбили наш самолет? И не стоит ли за этим быстрым признанием Ираном собственной вины и попытка отвести любые подозрения от третьих лиц?»
По логике депутата, если на Украине кого-то побьют черенком от лопаты, сделанной в Китае и купленной в киевском магазине, виновата будет все-равно Россия? Потому что выяснится, черенок был сделан из дерева, срубленного в Сибири?
Так или не так?
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) откроют почетное консульство Украины. Об этом 11 января сообщило посольство Украины в США в Facebook. «Мы делаем все, чтобы становиться ближе и эффективнее для украинцев, проживающих или находящихся в Америке, поэтому сегодня подписали соглашение о создании нового почетного консульства Украины, которое открывается в одном из самых крупных городов восточного […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнения: Украинская власть ненавидит и копирует Россию / 9 декабря
- Шойгу сообщил о завершении развертывания лазерных установок «Пересвет» / 24 декабря
- Гончарук: Начинаем внеплановую проверку МАУ / 9 января
- Стало известно о замене приборов на улетевшем с Куру «Союзе» / 18 декабря
- Глава СПЧ поддержал приговор студенту ВШЭ Егору Жукову / 6 декабря
- Захарова намекнула на «истинную» цель встречи Лаврова и Трампа / 11 декабря
- Венгрия потеряла из-за санкций против РФ миллиарды долларов / 18 декабря
- Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным / 10 декабря