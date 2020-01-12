58-летняя Екатерина Андреева поразила поклонников фото в купальнике

Телеведущая программы «Время», 58-летняя Екатерина Андреева поделилась с поклонниками яркими снимками с отдыха в Швейцарии, куда накануне знаменитость отправилась вместе со своей семьей. Фолловеры восхитились красотой кумира и сравнили ее с нимфой.

В кадре Екатерина Андреева предстала сидящей на бортике термального бассейна на фоне заснеженных Альп, а в подписи к посту знаменитость отметила, что погружается в минеральные воды, когда ей требуется «обновление».

«Где- то там наверху в швейцарских горах ,недалеко от Андерматта, граф Суворов добывал Ледниковое молоко (Gletschermilch) и поил своих солдат при тяжелом переходе через Альпы», — отметила Андреева, говоря об окружающих ее горах.

Поклонники буквально за несколько часов засыпали Екатерину Андрееву комплиментами, сравнив ее с нимфой и богиней. Телеведущая, помимо купания в термальных источниках, занимается пилатесом и йогой, поддерживая себя в хорошей форме.

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Последнее: Телеведущая программы «Время», 58-летняя Екатерина Андреева поделилась с поклонниками яркими снимками с отдыха в Швейцарии, куда накануне знаменитость отправилась вместе со своей семьей. Фолловеры восхитились красотой кумира и сравнили ее с нимфой. В кадре Екатерина Андреева предстала сидящей на бортике термального бассейна на фоне заснеженных Альп, а в подписи к посту знаменитость отметила, что погружается […]