iPhone XS от Apple со стандартом IP68 не выдержал испытание водой вопреки гарантии

В инструкции iPhone XS указано, что он защищен от влаги стандартом IP68. Однако представленный в сентябре 2018 года смартфон не прошел испытание водой, несмотря на гарантию Apple.

Как утверждали разработчики компании, данную модель можно использовать не только в любую погоду, но и на полчаса погружать в жидкость на метровую глубину. Один из владельцев iPhone XS рассказал, как решил проверить аппарат, когда он упал в ванную. Житель Китая сразу достал мобильное устройство из воды и собирался его высушить, но разблокировка с помощью параметра распознавания лиц Face ID начала плохо работать после этого. Клиент Apple обратился в сервисный центр корпорации, где узнал, что инцидент не является гарантийным, поэтому он должен заплатить за ремонт гаджета примерно $700.

Так как срок гарантии девайса не закончился, житель был возмущен и заявил, что в описании товара указан стандарт IP68, который обязан обеспечить 30-минутное пребывание телефона под водой без последствий. По словам сотрудников, водостойкость устройства относится к влиянию брызг или капель.

На официальном портале Apple указано, что iPhone XS – пыленепроницаем, брызгозащитный и водостойкий, хотя на эффективность стандартов воздействует износ. Ущерб, нанесенный смартфону при погружении во влажную среду, не распространяется на гарантию.

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