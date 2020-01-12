США пригрозили заблокировать иракские счета, если американским войскам укажут на дверь

Администрация Дональда Трампа предупредила, что если правительство Ирака вынудит американские войска покинуть иракскую территорию, то находящиеся в ФРС США иракские правительственные счета могут быть заблокированы, пишет The Wall Street Journal. В таком случае, Ирак не сможет в полной мере распоряжаться своей выручкой от продажи нефти, играющей жизненно важную роль для его экономики. Впрочем, по словам одного из советников иракского премьера, США не решатся на такой шаг, потому что не хотят «потерять Ирак навсегда».



Reuters

Американский госдеп предупредил, что Вашингтон может перекрыть Ираку доступ к счёту иракского ЦБ, содержащемуся в ФРС США, пишет The Wall Street Journal. В администрации Трампа отметили, что такие меры могут быть применены в том случае, если Багдад потребует вывода американских войск с территории Ирака.

Издание информирует, что Ирак, как и многие другие государства, держит свои правительственные счета в федеральном резервном банке Нью-Йорка. С их помощью Багдад управляет финансами страны, в том числе и выручкой от продаж нефти: потеря доступа к этим счетам может ограничить использование нефтяной прибыли, являющейся жизненно важной для иракской экономики.

The Wall Street Journal напоминает, что парламент Ирака проголосовал за то, чтобы премьер страны Адиль Абудл-Махди добивался вывода примерно 5 300 американских солдат: причиной такого решения стали авиаудары США, нанесённые 3 января в районе аэропорта Багдада, в результате которых был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, Дональд Трамп пообещал ввести против Ирака санкции в том случае, если войска США будут вынуждены покинуть страну.

Предупреждения касательно счетов иракского ЦБ были переданы премьеру Абдул-Махди в минувшую среду, пишет издание. Реакции иракской стороны пока не поступало.

Как отмечает The Wall Street Journal, возможные финансовые осложнения будут давить на иракских политиков, пытающихся решить вопрос с американскими войсками и не спровоцировать ответной реакции. При этом премьер Абдул-Махди заявил, что вывод американского контингента — это единственный способ избежать конфликта в Ираке. Впрочем, не факт, что у Абдул-Махди хватает полномочий на такое решение, поскольку он является исполняющим обязанности премьер-министра, пишет издание.

При этом финансовая угроза очень реальна: по словам председателя иракского банка Rabee Securities Шван Таха, резервный банк Нью-Йорка держит в руках «удавку» для всей экономики Ирака. Перспектива санкций серьёзно беспокоит простых иракских граждан, помнящих последствия эмбарго ООН в 90е годы. Проиранские силы, выступающие за вывод американских войск, пытаются переубедить население, заявляя о том, что в качестве альтернативы Ирак может обратиться к КНР. По мнению одного из советников премьера Абдул-Махди, США не решатся ввести санкции, поскольку в таком случае они «потеряют Ирак навсегда».

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