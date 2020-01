В Индии снесли 2 элитных жилых комплекса из-за нарушений экологических норм, на это ушло полтонны взрывчатки

Власти южноиндийского штата Керала снесли два жилых комплекса, которые были построены с нарушениями экологических норм. Об этом пишет «Интерфакс».

Сначала снесли фешенебельный 19-этажный комплекс H2O Holy Faith: чтобы уничтожить строение с 90 квартирами понадобилось 212,4 кг взрывчатки. Затем подорвали 16-этажные башни-близнецы Alfa Serene, на что ушло 343 кг взрывчатки.

12 января будут снесены еще несколько жилых домов.

Всего в зданиях проживали около 2 тысяч человек.

Within seconds,19-storey building H20 Holy Faith apartment levelled in an explosion. A few minutes later 16-storey high twin towers of #AlfaSerene also pulled down in Kochi. Clearly the Greed and Corruption by Builder Mafias, Local authorities and middle class pays price for it. pic.twitter.com/aRU2Ey3act

— Alam Shaikh ® ™⚪ (@skalamz) January 11, 2020

Решение о сносе зданий вынес Верховный суд Индии. Местные власти дали разрешение на постройку, не получив одобрения местного органа, занимающегося охраной побережья. В частности, разрушительное наводнение в Керале в 2018 году было во многом усугублено именно незаконной застройкой.

Как отмечает агентство, жилье в этих домах считалось элитным, в них покупали квартиры банкиры и вышедшие на пенсию топ-менеджеры.

По данным местных СМИ, власти должны выплатить жильцам временную компенсацию в $35 тысяч.

