В Иране создали рабочую группу для помощи семьям жертв катастрофы МАУ

Власти Ирана создали рабочую группу для решения консульских вопросов родственников погибших в сбитом самолете «Международных авиалиний Украины», заявил 12 января спикер иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави, сообщает Mehr.

По словам Мусави, группу создали в одном из департаментов министерства, ей поручили немедленно заняться запросами, поступающими от семей погибших.

Мусави также принес соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала назвали такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Власти Ирана создали рабочую группу для решения консульских вопросов родственников погибших в сбитом самолете «Международных авиалиний Украины», заявил 12 января спикер иранского министерства иностранных дел Аббас Мусави, сообщает Mehr. По словам Мусави, группу создали в одном из департаментов министерства, ей поручили немедленно заняться запросами, поступающими от семей погибших. Мусави также принес соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы. […]