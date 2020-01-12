MINI подняли свои ценники в России

12.01.2020, 10:52, Новости дня

Отечественные специалисты провели исследование рынка автомобилей, указав на удорожание моделей MINI в России.

В свою очередь, большинство моделей стали дороже на 40-351 тысяч рублей. Вместе с тем единственным автомобилем, который продается по старой цене оказался кабриолет MINI Cabrio. Также сообщается, что компактная модель One теперь продается на 50 тысяч рублей дороже.  Популярный Countryman теперь продается дороже на 50-70 тысяч рублей. Также на рынке появились максимальная комплектация автомобиля Cooper S All 4.

Наиболее удорожание коснулось модели Clubman, которая подорожала на 40-70 тысяч рублей, тогда как максимальная версия теперь доступна на 351 тысячу рублей дороже. Напомним, немецкая марка ранее уже повышала цены в минувшем году.



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Последнее: Отечественные специалисты провели исследование рынка автомобилей, указав на удорожание моделей MINI в России. В свою очередь, большинство моделей стали дороже на 40-351 тысяч рублей. Вместе с тем единственным автомобилем, который продается по старой цене оказался кабриолет MINI Cabrio. Также сообщается, что компактная модель One теперь продается на 50 тысяч рублей дороже.  Популярный Countryman теперь продается […]

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