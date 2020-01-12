Легендарный BMW Isetta обретет вторую жизнь в качестве электромобиля

Artega озвучил стоимость на новый компактный городской автомобиль Karo-Isetta, приводимый в движение электромотором.

В свою очередь, разработчики применили в данной модели дизайн BMW 50-х годов прошлого века. Уже через несколько недель стартуют заказы на двухместный электрокар, который в минимальной комплектации оценивается в 17,9 тысяч евро. Разработчики внедрили улучшенную систему, позволившую добиться запаса хода 200 километров.

Предельная скорость автомобиля составила 90 км в час. Автомобиль получил увеличенное остекление для максимального обзора из салона. Электрокар получил стильную светодиодную оптику и пластиковые бампера. Разъем подключения зарядки выполнен в виде крышки бака.

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