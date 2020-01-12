Мнение: Выпала из окна

12.01.2020, 10:40, Разное

В семье теннисиста Кафельникова — несчастье. Беду зовут Алеся, которая вчера вечером стала ньюсмейкером. Неоднократно уличённая на употреблении наркотиков и в антисоциальном поведении модель человека сделала громкое заявление, что её подруга Ксения Пунтус — не наркоманка.

Протусив весь вечер в мажорной компании, Ксюша в адекватном состоянии вывалилась из окна. Вот эта девушка до падения:


Фото: Соцсети

Алеся Кафельникова заявила, что в происшествии всё не так просто. Никто ничего не скажет. Правду мы не узнаем.

Парень Ксении, из окна квартиры которого она вывалилась, является сыночкой Аннушки Михалковой — то есть, внуком Бесогона Никиты.

«Это правда, мы все в шоке», — написала Алеся Кафельникова.

Ну, действительно, жуткое происшествие: девушку потом нашёл дворник в кустах в трусах. Сам же внук Михалкова, Андрей Баков сладко спал после тусовки. Его разбудила полиция утром, он ничего не помнит.

«Ксюшу нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у неё сломаны ноги, рёбра. Нашёл её дворник и вызвал скорую.

Наркотики Ксюша не употребляла, поэтому мы и её семья все знаем, что произошло что-то не то, но все кто был на вечеринке, все отрицают», — поделилась наркоманка Алеся своим расследованием.

Что примечательно, Алеся первым делом говорит, что Ксюша, хоть и подруга, не наркоманка. Странно. Я-то думала, что не наркоманы и наркоманы не дружат.

«Она была на вечеринке с кучей моих знакомых, скорей всего родители которых сделают все, что бы никто не узнал правду. Она ничего не помнит, кроме своего имени», — завершила мысль Кафельникова.

За два часа до происшествия, не наркоманка Пунтус написала в соцсетях, что всё — тлен:

«Как отмыть запах табака от рук?
Как любить тебя, когда ты — труп?
Когда хочется и себе воткнуть в сердце нож?
Знаю. Просто подождать. И ты оживешь.
И, когда, а это будет, я заблужусь в бреду,
И сама тебе, мертвая, на руки упаду.
Страх начнёт точить тебя, что наждак,
Но ты сумеешь смерть мою переждать.
И нам будет, что вспомнить, ангел мой, чем дорожить :
Мы друг другу помогали ожить».

Я не сильна в альтернативном творчестве, но ведь и впрямь, как отмыть запах табака с рук, если не упасть в эти руки трупом?

Внук Никиты, как видно, намёка не понял, так что Ксении пришлось осуществить свой коварный план. Вот только загвозка — этаж был третий, а Андрюша подло вырубился спать и всё проспал.

Пришлось гражданке Пунтус звать дворника, потому что лежать в кустах в трусах стало холодно. Да и ногу вывихнула.

Что я думаю по этому поводу? Детей всё-таки нужно воспитывать. И Кафельникову, и Михалковым. Впрочем — уже поздно.

Источник: Лена Миро



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Последнее: В семье теннисиста Кафельникова — несчастье. Беду зовут Алеся, которая вчера вечером стала ньюсмейкером. Неоднократно уличённая на употреблении наркотиков и в антисоциальном поведении модель человека сделала громкое заявление, что её подруга Ксения Пунтус — не наркоманка. Протусив весь вечер в мажорной компании, Ксюша в адекватном состоянии вывалилась из окна. Вот эта девушка до падения: Фото: […]

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