Любовь Успенскую после Нового года выдали замуж за Филиппа Киркорова

«Пусть в новом году все будут

счастливы. Любовь Успенская, по ее заявлениям, похоже, готова выйти замуж за Киркорова»,

– предположил собеседник «Дни.ру». Также он отметил, что остальные знаменитости

уже обрели друг друга.

«Пугачева с Галкиным, Малахов

со Шкулевой, Бузова с Манукяном, Константин Эрнст с Софьей Эрнст. У последних

ребенок вот-вот родится», – сказал эксперт. Он пожелал звездам обрести все то,

чего им не хватало в жизни.

Вадим Манукян предложил объявить

2020-й годом счастья. «Слушайте. Вокруг столько негатива, и он безумно надоел.

Давайте жить дружно», – призвал эксперт.

Отметим,

что для Любови Успенской прошедший 2019 год стал тяжелым. Ранее она сумела помириться с Филиппом Киркоровым, который является ее старым другом и даже сказала, что готова выйти за него замуж.

«Год для меня был плохим! Происходило

много всего нехорошего. Я потеряла нескольких очень близких друзей, возникли

проблемы со здоровьем дочери. Думаю, что 2019 год был самым тяжелым в моей

жизни», – заключила Любовь Успенская.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам о профилактике болезни Альцгеймера, при которой человек постепенно полностью теряет память и становится недееспособным. Свои рекомендации специалисты разместили на сайте ведомства. В первую очередь, чтобы избежать недуга, следует проявлять физическую активность. Это поможет предотвратить и другие заболевания мозга и нормализовать сон. Не менее важно общаться с людьми и развивать умственные способности. […]