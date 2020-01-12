Продажи немецких автомобилей в РФ выросли на 5%

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили о количестве проданных автомобилей в РФ за 11 месяцев 2019 года.
В частности, за период с января по ноябрь прошлого года немецкие компании реализовали на местном рынке порядка 192,5 тысяч новых машин. Данный показатель на 5 процентов превышает результаты за прошлый год. Несмотря на то, что отечественные бренды в 2019 году фиксируют падение спроса, однако интерес к немецкой технике продолжает расти.
Наибольший прирост зафиксирован у премиальной компании Porsche, которая продала на 20 процентов автомобилей больше, чем годом ранее. Кроме того, существенное прибавление по продажам фиксируется у немецких брендов BMW и Mercedes-Benz, которые получили 16 и 8 процентов прироста по продажам.
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