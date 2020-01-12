Продажи немецких автомобилей в РФ выросли на 5%

Специалисты аналитического агентства «Автостат» сообщили о количестве проданных автомобилей в РФ за 11 месяцев 2019 года.

В частности, за период с января по ноябрь прошлого года немецкие компании реализовали на местном рынке порядка 192,5 тысяч новых машин. Данный показатель на 5 процентов превышает результаты за прошлый год. Несмотря на то, что отечественные бренды в 2019 году фиксируют падение спроса, однако интерес к немецкой технике продолжает расти.

Наибольший прирост зафиксирован у премиальной компании Porsche, которая продала на 20 процентов автомобилей больше, чем годом ранее. Кроме того, существенное прибавление по продажам фиксируется у немецких брендов BMW и Mercedes-Benz, которые получили 16 и 8 процентов прироста по продажам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам по поводу крушения Boeing-737 в Иране и рассказал о том, что предпринимали власти для того, чтобы установить причину катастрофы. Оно опубликовано на YouTube-канале украинского президента. ПЕРЕСКАЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО Зеленский пошагово отчитался о действиях, предпринятых украинской властью после того, как стало известно об авиакатастрофе над Тегераном: «Я наконец […]