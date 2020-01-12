Министр обороны Великобритании допустил, что США оставят позиции мирового лидерства в военной сфере

США могут оставить позиции мирового лидерства в военной сфере, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Sunday Times, опубликованном 12 января.
Уоллес отметил, что Великобритании следует менее полагаться на США и стать более независимой в сфере обороны.
Он заявил, что в течение последнего года США вывели войска из Сирии, а президент США Дональд Трамп попросил НАТО принимать активное участие в ситуации на Ближнем Востоке. Из-за этого, по мнению Уоллеса, Лондону необходимо пересмотреть свою оборонную стратегию и менее полагаться на американцев.
Министр обороны Великобритании добавил, что волнуется в связи с перспективой отхода США от мирового лидерства, так как это будет плохо «как для мира», так и для Великобритании. Уоллес подчеркнул, что Лондон «ожидает худшего, но надеется на лучшее».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам о профилактике болезни Альцгеймера, при которой человек постепенно полностью теряет память и становится недееспособным. Свои рекомендации специалисты разместили на сайте ведомства. В первую очередь, чтобы избежать недуга, следует проявлять физическую активность. Это поможет предотвратить и другие заболевания мозга и нормализовать сон. Не менее важно общаться с людьми и развивать умственные способности. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Белоруссия и РФ договорились о создании единого правительства / 30 ноября
- Новый миграционный кризис: Европа не готова / 19 декабря
- Мнение: О символе конца нашей удивительной эпохи / 10 декабря
- Какое оружие Россия продаёт в США? / 2 декабря
- Мнение: Зачем Герасим утопил Муму / 6 декабря
- Американское СМИ рассказало о «российской угрозе» для стелсов НАТО / 6 января
- SuperApp от Тинькофф поможет решить практически любые потребности в области финансов, досуга и лайфстайла / 9 декабря
- Дочь Эминема Хейли Джейд отметила 24-летие в стиле диско / 27 декабря