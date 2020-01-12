Министр обороны Великобритании допустил, что США оставят позиции мирового лидерства в военной сфере

12.01.2020, 10:30, Новости дня

США могут оставить позиции мирового лидерства в военной сфере, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Sunday Times, опубликованном 12 января.

Уоллес отметил, что Великобритании следует менее полагаться  на США и стать более независимой в сфере обороны.

Он заявил, что в течение последнего года США вывели войска из Сирии, а президент США Дональд Трамп попросил НАТО принимать активное участие в ситуации на Ближнем Востоке. Из-за этого, по мнению Уоллеса, Лондону необходимо пересмотреть свою оборонную стратегию и менее полагаться на американцев.

Министр обороны Великобритании добавил, что волнуется в связи с перспективой отхода США от  мирового лидерства, так как это будет плохо «как для мира», так и для Великобритании. Уоллес подчеркнул, что Лондон «ожидает худшего, но надеется на лучшее».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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