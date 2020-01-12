В Сети показали рендеры Toyota Tundra новой генерации

Пользователям доступны свежие рендерные изображения крупного пикапа Toyota Tundra нового поколения.
Напомним, актуальная генерация автомобиля присутствует на рынке на протяжении последних тринадцати лет. Вместе с тем японские разработчики уже активно ведут работу по созданию обновленного пикапа Toyota Tundra, однако подробности о модели скрыты. Ранее уже удавалось обнаружить автомобиль на дорожных испытаниях, однако плотный камуфляж скрыл какие-либо изменения по кузову.
Однако художникам все же удалось предложить один из вероятных вариантов исполнения пикапа Toyota Tundra. Отмечается, что головная оптика имеет сходства с кроссовером RAV4, а решетка радиатора перенята от Toyota Tacoma Pro. Пока остаются неизвестными даже приблизительные сроки выхода модели.
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