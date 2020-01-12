Александр Роджерс: Вопросы по иранскому майдану

Меня всегда отличало природное любопытство. Я всегда просто обожал задавать вопросы. В детстве меня дома называли «почемучкой», потому что я мог весь день спрашивать (в основном деда) что-нибудь, вплоть до «сколько стоит килограмм железа?» или «какова плотность бетона?». А потом я познакомился с майевтикой – методикой размышлений Сократа. И она привела меня в полнейший восторг, потому что тоже строилась на задавании большого количества самых разнообразных и зачастую неочевидных вопросов.

Я остаюсь «почемучкой» до сих пор. И с удивлением смотрю на людей, которые делают скоропалительные выводы и им уже через несколько минут после того или иного события «всё ясно».

Вернее, я бы сказал, что у них есть некая картина мира, для соответствия которой они активно додумывают фактаж. А реальность их совершенно не интересует.

Возьмём, к примеру, потерпевший крушение над Ираном украинский «Боинг».

Сразу после события я написал «Боинг украинских авиалиний рейса Тегеран-Киев упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту было около 170 человек».

И всё. Никаких версий. Никаких предположений. Потому что информации для каких-либо выводов было явно недостаточно.

Вообще, что касается различных авиакатастроф, то я стараюсь их не комментировать. Потому что я не специалист в авиации, у меня нет профильного образования, а самолёты – это очень сложная техника, причин отказа которой могут быть тысячи.

Поэтому я предпочитаю ждать, когда расшифруют показания «чёрных ящиков», а специалисты МАК (они узкозаточенные специалисты!) вынесут свой вердикт.

А гадать не люблю. Вот такой я скучный человек.

И поэтому про данный эпизод я до сегодняшнего дня больше ничего не писал (хотя это вроде как мегахайповая тема, про которую каждый суслик-агроном считал своим долгом подхрюкнуть).

Не моя зона компетенции – я не лезу. Не достаточно информации для однозначных выводов – не занимаюсь гаданием.

Вчера ко мне в гости приехал старый друг, поэтому я сделал себе выходной. А сегодня захожу в интернет, а там всё забито «Иран признался, что сбил украинский самолёт».

И уже вовсю правительство Украины подсчитывает, сколько тысяч триллионов сможет отсудить у Ирана. И уже вовсю различные «Беллингкэты», украинские пропагандисты и российская оппошиза «приплетают Рашку» (бедная сова уже даже не угукает, насилуемая глобусом).

И, самое главное, им уже «всё ясно» – виноват лично Путин.

Если авиакатастрофы – это не моя зона компетенции, то информационные войны – уже вполне моя.

«Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе? Мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, всё будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу», заявил Леонид Кучма 4 октября 2001 года, когда над Черным морем на высоте 11 тысяч метров украинской зенитной ракетой С-200 был сбит самолет компании «Сибирь» Ту-154М. Тогда погибли 78 человек – все пассажиры и экипаж.

Лично мне пока что ничего не ясно.

Пропагандистские дебилы договорились до того, что «Иран сбил украинский самолёт намеренно».

Зачем ему это? Худшее, что могло произойти – это нечто подобное. Иранскому руководству подобный геморрой нафиг не нужен. Что приобретало руководство Ирана, сбивая этот самолёт? Как по мне – ничего. Может кто-то предложит более правдоподобное объяснение?

Утверждения типа «Они сбили его, потому что злые» – это очевидный идиотизм. И ладно бы, если бы на борту были жители США или Израиля, тогда это хоть как-то можно было бы притянуть за уши, но большинство погибших было иранцами или канадцами иранского происхождения. Зачем их убивать? В чём смысл?

Украинские недоСМИ даже дописались, будто «Иран сбил украинский самолёт по просьбе Путина». А Путину это зачем? И России в целом это зачем? В чём профит?

«Потому что Путин злой и не любит украинцев»? Если бы он их не любил, то российские танки уже давно стояли бы в Ужгороде и Чопе. И никакие санкции этому бы не помешали.

Вот это комиксовое примитивное мышление «Кто-то совершает преступления просто потому, что он злой» – оно в реальной жизни не работает. В любом умышленном преступлении есть свой экономический след.

Qui prodest? Кому выгодно?

Ирану не выгодно. России не выгодно.

Можете обосновать обратное? Ну, попробуйте…

А я пока буду дальше задавать вопросы.

Например, почему французы и немцы свои рейсы во время ракетных обстрелов американских баз отменили, а украинский самолёт полетел? Откуда такое слабоумие и отвага? В чём срочность? Ему больше всех надо было?

Или почему глава МИД Ирана признал, что этот самолёт был сбит «по трагической ошибке»?

Почему вообще признал (могли, как украинцы, годами отрицать)?

Почему именно сейчас признал?

Почему признал глава МИД, а не военные? Я вот думаю, что если бы в России нечто подобное (не дай боже) произошло бы, то выступал бы Шойгу, а не Лавров…

Почему он признал это в Твиттер?

Почему у главы иранского МИД вообще есть аккаунт в Твиттер? Насколько я знаю, в Иране он вне закона… или нет?

Я такой любопытный, могу задавать подобные вопросы часами.

Например, как так получилось, что сразу после этого заявления в Иране оппозиционные силы вывели на улицы своих сторонников?

Причём, что характерно, тут классическая ситуация с шапкой (почему в шапке? почему без шапки?). Если бы не признали, то оппозиция орала бы «Почему не признаёте? Злочинна влада!», а так орут «Ага, признались! Злочинна влада!».

Никого не наталкивает на определённые мысли, что твиттеры Трампа и Помпео разрываются «от слов поддержки страдающему под гнётом аятолл иранскому народу»? Трампушка от усердия даже наваял пост на фарси, хе-хе…

Так переживает за страдающий иранский народ, кушать не может…

«Омерига с вами, только свергните своё неподконтрольное нам правительство и поставьте наших марионеток народных лидеров. Чтобы мы могли забрать вашу нефть принести вам демократию».

Когда уже американский президент посочувствует американскому народу, у которого полиция каждый год убивает по тысяче безоружных граждан?

А не могло быть такого, чтобы командовал расчётом ПВО какой-то оппозиционный военный, который не любит текущую власть в Иране?

А не могли такому военному американцы занести денег, чтобы он пальнул в пассажирский самолёт для провокации?

Ведь смогли же американские спецслужбы подкупить иракский генералитет во время вторжения в Ирак. Так почему не могут подкупить командира расчёта ПВО?

Схема со «звирячим побыттям» рабочая, проверенная…

Ведь могли же прозападные сторонники Гюлена среди турецких военных в своё время сбить российский истребитель, чтобы подставить Эрдогана. Где гарантия, что сейчас не сделали нечто подобное?

Заметьте, я ничего не утверждаю. Просто спрашиваю.

Столько вопросов. И так мало ответов…

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