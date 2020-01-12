Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников прокуратур

12.01.2020, 10:21, Разное

Президент Владимир Путин поздравил работников прокуратур с их профессиональным праздником. На официальном сайте Кремля разместили обращение главы государства, где он отметил профессионализм и приверженность чести.
Владимир Путин отметил, что российская прокуратура была создана почти 300 лет назад, однако и сейчас ее работники верны своей высокой миссии, отстаивая интересы страны и ее граждан, закона. Правопорядок в стране и законность во многом зависят от личных качеств сотрудников данной сферы, их профессионализма и личной порядочности.

Признательность президент выразил и ветеранам прокурорского дела, которые на протяжении жизни хранили честь мундира, демонстрируя приверженность и компетентность, достойно служили Отечеству. Лидер РФ добавил, что «приверженность лучшим традициям предшественников, преданность долгу и общественному благу» и «впредь будут помогать» сотрудникам органов прокуратуры в решении задач.



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