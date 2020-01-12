CNN: Американские военные в Ираке были предупреждены об ударе Ирана

12.01.2020, 10:21, Разное

Американское издание CNN со ссылкой на представителей Вооружённых сил США опубликовало данные, согласно которым военные на базе США в Ираке были предупреждены об ударе со стороны Ирана за несколько часов. Служащие укрылись в бункерах, однако взорвались снаряды в нескольких метрах от защитного укрытия.
Иран обстрелял две военные базы США ночью 8 января. При этом, по данным американского издания, в 23:00 7 января военнослужащие были отправлены в укрытие, а через 2,5 часа совершено нападение. В какой форме оно будет проведено, солдаты не знали, а потому большинство решили укрыться в бункере. Подполковник Стэйси Коулман назвал чудом отсутствие погибших и пострадавших среди американских военных, так как снаряды упали в нескольких метрах.

В то же время дипломатический источник CNN в арабских странах сообщил, что Иран заранее предупредил Америку, на какие именно базы полетят ракеты. Проведенную операцию власти страны назвали возмездием за убийство Сулеймани.



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