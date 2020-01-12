Выплата компенсаций Ираном за сбитый самолет МАУ должна быть частью комплекса мер – Трюдо

Выплата компенсаций Ираном за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» должна быть частью комплекса мер, заявил 11 января на пресс-конференции в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает «Укринформ».

«Этот аспект точно должен быть составной частью комплекса мер», – ответил Трюдо на вопрос о выплате Ираном компенсаций.

Трюдо добавил, что потерявшие своих близких в результате авиакатастрофы совершенно опустошены и могут испытывать материальные трудности.

«Мы должны удостовериться, что эти семьи получат справедливость, которую заслуживают», – подчеркнул премьер-министр.

Утром 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

9 января Трюдо, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации. Позже президент Ирана Хасан Рухани принес официальные извинения Украине.

Зеленский заявил Рухани, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране важно вернуть в Украину до 19 января. Президент Ирана пообещал поручить ускорить процесс.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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