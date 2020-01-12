Медицинское чудо в Индии: Мальчика, чьи глаза из-за рака вылезли из орбит, вылечили и теперь он снова может видеть

12.01.2020, 10:13, Разное

У ребенка диагностировали лейкоз — злокачественное заболевание костного мозга. И не просто лейкоз, а острый миелоидный лейкоз — опухоль, которая влияет на кровеносные сосуды. 

Сагар ослеп и спасти его могло лишь комплексное лечение с химиотерапией, но у его родителей не было на это денег. В поисках спасения из тупика они раздавали интервью журналистам и отчаянно просили помочь им с лечением ребенка. 

Им повезло, когда фотографии Сагара в прессе заметил сам Химанта Бисва, глава индийского штата Ассам, в котором живет семья Дорджи. Бисва пригласил семью за счет властей приехать в город Бангалор и пройти лечение химиотерапией, чтобы спасти мальчика от лейкоза.

Сагар прошел через химиотерапию и она, к счастью, помогла. Потом он перенес пересадку костного мозга и донором для него выступила его старшая сестра. Все вместе с химиотерапией это стоило около 25 тысяч фунтов стерлингов, но все оплачивалось властями Индии. 

Однако это не решило проблему его слепоты, глаза ребенка вернулись на свое место в глазницы, но он по прежнему не мог ничего видеть. 

И тогда ему на помощь пришел еще один богатый благотворитель — британец индийского происхождения Нита Шива, управляющий одного из крупных банков страны. Он полностью оплатил сложную операцию по пересадке роговицы, стоимостью в 3,5 тысяч фунтов стерлингов.

После этой операции Сагар Дорджи снова обрел способность видеть, правда лишь одним глазом, второй был серьезно поврежден лейкозом, однако это все равно было настоящее медицинское чудо и для семьи мальчика и для него самого.

"Все врачи говорили, что вернуть ему зрение уже невозможно, но я верила, что с Сагаром все будет хорошо", — утверждает мать мальчика и благодарит Бога, врачей и тех британцев, что тоже поддерживали ее семью. 

Спустя почти 4 года Сагар полностью оправился от лечения и лейкемия к нему не вернулась. В будущем предполагается, что Сагар все-таки сможет вернуть себе зрение и на втором глазу, это можно сделать используя новейшие технологии в области стволовых клеток и бионики. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам по поводу крушения Boeing-737 в Иране и рассказал о том, что предпринимали власти для того, чтобы установить причину катастрофы. Оно опубликовано на YouTube-канале украинского президента. ПЕРЕСКАЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО Зеленский пошагово отчитался о действиях, предпринятых украинской властью после того, как стало известно об авиакатастрофе над Тегераном: «Я наконец […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика