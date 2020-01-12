Медицинское чудо в Индии: Мальчика, чьи глаза из-за рака вылезли из орбит, вылечили и теперь он снова может видеть

У ребенка диагностировали лейкоз — злокачественное заболевание костного мозга. И не просто лейкоз, а острый миелоидный лейкоз — опухоль, которая влияет на кровеносные сосуды.

Сагар ослеп и спасти его могло лишь комплексное лечение с химиотерапией, но у его родителей не было на это денег. В поисках спасения из тупика они раздавали интервью журналистам и отчаянно просили помочь им с лечением ребенка.

Им повезло, когда фотографии Сагара в прессе заметил сам Химанта Бисва, глава индийского штата Ассам, в котором живет семья Дорджи. Бисва пригласил семью за счет властей приехать в город Бангалор и пройти лечение химиотерапией, чтобы спасти мальчика от лейкоза.

Сагар прошел через химиотерапию и она, к счастью, помогла. Потом он перенес пересадку костного мозга и донором для него выступила его старшая сестра. Все вместе с химиотерапией это стоило около 25 тысяч фунтов стерлингов, но все оплачивалось властями Индии.

Однако это не решило проблему его слепоты, глаза ребенка вернулись на свое место в глазницы, но он по прежнему не мог ничего видеть.

И тогда ему на помощь пришел еще один богатый благотворитель — британец индийского происхождения Нита Шива, управляющий одного из крупных банков страны. Он полностью оплатил сложную операцию по пересадке роговицы, стоимостью в 3,5 тысяч фунтов стерлингов.

После этой операции Сагар Дорджи снова обрел способность видеть, правда лишь одним глазом, второй был серьезно поврежден лейкозом, однако это все равно было настоящее медицинское чудо и для семьи мальчика и для него самого.

"Все врачи говорили, что вернуть ему зрение уже невозможно, но я верила, что с Сагаром все будет хорошо", — утверждает мать мальчика и благодарит Бога, врачей и тех британцев, что тоже поддерживали ее семью.

Спустя почти 4 года Сагар полностью оправился от лечения и лейкемия к нему не вернулась. В будущем предполагается, что Сагар все-таки сможет вернуть себе зрение и на втором глазу, это можно сделать используя новейшие технологии в области стволовых клеток и бионики.

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