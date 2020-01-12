В ЦПК выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

Российские эксперты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за планируемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, следует из материалов подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

В материалах ЦПК говорится, что «в связи с появлением новых пилотируемых кораблей, которые в случае возникновения аварийной ситуации на борту МКС являются кораблями-спасателями, возникает ряд вопросов и проблем», передает РИА «Новости».

Указывается, что крайне сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС, постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей и новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.

Напомним, в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз».

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.

Ожидается, что Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам».





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