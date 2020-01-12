В ЦПК выявили проблемы в подготовке экипажей МКС

Российские эксперты выявили проблемы в подготовке экипажей Международной космической станции (МКС) из-за планируемого ввода в эксплуатацию новых американских пилотируемых кораблей, следует из материалов подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).
В материалах ЦПК говорится, что «в связи с появлением новых пилотируемых кораблей, которые в случае возникновения аварийной ситуации на борту МКС являются кораблями-спасателями, возникает ряд вопросов и проблем», передает РИА «Новости».
Указывается, что крайне сокращенный объем подготовки членов экипажей новых кораблей по российскому сегменту МКС, постоянно меняющаяся программа полета вследствие сдвигов дат стартов кораблей и новые места расположения кораблей-спасателей в составе МКС вносят коррективы в существующую подготовку по действиям экипажей в аварийных ситуациях.
Напомним, в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз».
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.
Ожидается, что Crew Dragon и Starliner совершат испытательные полеты с экипажами в первой половине 2020 года, после чего будут сертифицированы НАСА для штатных миссий на МКС.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам по поводу крушения Boeing-737 в Иране и рассказал о том, что предпринимали власти для того, чтобы установить причину катастрофы. Оно опубликовано на YouTube-канале украинского президента. ПЕРЕСКАЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО Зеленский пошагово отчитался о действиях, предпринятых украинской властью после того, как стало известно об авиакатастрофе над Тегераном: «Я наконец […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ксения Собчак разругалась с мужем Оксаны Лаврентьевой из-за «голых» фотографий / 19 декабря
- Лазарев призвал хейтеров «кусать ядом себя» после скандала с Биланом / 16 декабря
- Мнение: Донецкие номера / 5 января
- Дочь Жасмин Маргарита Шор больше не верит в Деда Мороза / 12 декабря
- Китайский производитель впервые показал смартфон Vivo X30 вживую / 25 ноября
- Мнение: Лучшее в мире финское образование, цели школьного обучения и нагрузка вместо науки / 11 декабря
- Мнение: Снижение продовольственного дефицита, уровень жизни в СССР и золотой тренд России / 15 декабря
- Мнение: Путин, геть! Засиделся! / 10 декабря