Китай пытается скрыть информацию о вспышке неизвестной вирусной пневмонии, а больных все больше

Мировые эксперты в области общественного здравоохранения призывают китайские власти обеспечить прозрачность информации о таинственной вспышке вирусной пневмонии.

С декабря в китайском городе Ухань уже заразилось 59 человек (на начало января было известно лишь о 27 заболевших). 5 января 7 из 59 случаев были названы «тяжёлыми». Китайские власти 9 января заявили, что определили возможную причину неизвестной вирусной пневмонии — это новый тип коронавируса. Но они не предоставили никакой информации о возможном распространении болезни.

Власти также не уточнили количество пациентов, которых в настоящее время лечат от нового респираторного заболевания. По официальным данным, опубликованным 5 января, 59 человек проходят лечение от загадочной болезни дыхательных путей, 7 человек находятся в критическом состоянии.

В аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд, проводят тепловое сканирование пассажиров, прибывающих из Уханя, Китай, 8 января 2020 года. Lauren DeCicco / Getty Images

Между тем высокопоставленный чиновник города Ухань неожиданно подал в отставку с одной из своих должностей, в то время как власти Гонконга и Тайваня принимают дополнительные меры предосторожности для предотвращения распространения заболевания.

Больницы в Гонконге уже сообщили о пяти пациентах с симптомами пневмонии или респираторной инфекции, включая лихорадку, согласно Управлению больниц Гонконга. Все пятеро побывали в Ухане. Сингапур также сообщил в субботу о первом подозреваемом случае таинственного вируса, сообщает The Straits Times. Заболевший вернулся из Уханя.

Вспышка побудила Сингапур, Гонконг и Тайвань в начале недели усилить обследование приезжих и пациентов больниц с симптомами пневмонии.

Укрывательство?

Китайские власти не сообщали о вспышке так называемой вирусной пневмонии до тех пор, пока интернет-слухи не связали этот вирус с тяжёлым острым респираторным синдромом (SARS), который в 2003 году заразил более 8 тыс. и убил 774 человека.

Причина пневмонии неясна, говорится в заявлении городской комиссии здравоохранения города Ухань от 3 января. В обновлении, опубликованном 5 января, комиссия объявила, что в настоящее время исключила SARS, MERS и птичий грипп, как причину вспышки, и всё ещё работает над выявлением вируса.

Несмотря на то, что похожие случаи появились в Гонконге и Сингапуре, официальные представители Китая заявили, что не было очевидных доказательств передачи вируса от человека человеку.

Чиновники до 5 января не объявляли дату первого обнаруженного ими случая, связанного со вспышкой в Ухане. Он произошёл 12 декабря. Центральная больница города Ухань, где проходят лечение некоторые заболевшие, отказалась от комментариев, когда с ней связались китайские и иностранные СМИ.

«Проблема с нынешней вспышкой и реакцией Китая заключается в том, что власти в Ухане и Пекине предоставили очень мало информации», — пояснила NTD 3 января в электронном письме Лори Гарретт, аналитик по вопросам политики в области здравоохранения и лауреат Пулитцеровской премии.

1 января китайская полиция вызвала восемь человек за «распространение в интернете» слухов о вспышке пневмонии.

5 января гонконгское издание Apple Daily сообщило, что сотрудники службы безопасности больницы Цзиньинтань в тот день выгнали их журналиста. Все врачи и медсестры в больнице, с которыми встречался этот репортёр, были одеты в защитные костюмы и носили маски для лица и защитные очки.

Журналист также стал свидетелем того, что во второй половине дня в больницу поступили новые пациенты. Эта больница имеет два здания. Сотрудник издания заметил, что пациенты, инфицированные вирусом, были изолированы в обоих зданиях.

«Пациенты, проходящие лечение в северном здании, находятся в тяжёлом состоянии. Когда их здоровье улучшится, они будут перемещены в южное здание», — говорится в сообщении.

«Китай, похоже, больше заинтересован в сохранении контроля, чем в соблюдении международных правил здравоохранения», — комментирует события Лори Гарретт.

Всемирная ассамблея здравоохранения в 2005 г. приняла юридически обязательные Международные медико-санитарные правила (ММСП), которые требуют быстрого уведомления ВОЗ о любых значительных вспышках. Китай подписал ММСП.

«Необходимо незамедлительно опубликовать информацию о вспышке», — сказал Epoch Times тайваньский пульмонолог Куо Сюй-Та, который работал директором Центра реагирования на атипичную пневмонию в больнице Маккай в Тайбэе, во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

«Чем больше правительство пытается скрыть, тем хуже для борьбы с болезнями».

Первый смертельный случай

11 января в СМИ сообщили о первом случае со смертельным исходом, это был 61-летний мужчина, который уже поступил в больницу в очень плохом состоянии. У него была запущенная пневмония с одышкой, а также проблемы с печенью. Мужчина, кстати, часто посещал тот же рынок морепродуктов, с которого изначально поступило большинство заразившихся.

Мужчина скончался в прошедший четверг вечером от внезапной остановки сердца.

Эксперт: чиновники могут знать больше

Сеань Линь, микробиолог, работавший в отделении вирусных заболеваний в армии США, сказал, что китайские власти могут уже знать или предполагать источник вируса.

«Это не просто два, три дня… вероятно, прошло больше месяца», — сказал он NTD 3 января.

По словам Линя, китайский центр контроля заболеваний пользуется уважением в Китае за свою программу по надзору за инфекционными заболеваниями. Он полагает, что, если образцы пациентов были проверены в лабораториях, доступная сейчас информация не может быть столь же ограниченной, как официальные заявления.

Линь сказал, что задержка в предоставлении сведений происходит либо потому, что существует множество мутаций вируса, для определения которых требуется время, либо «у властей есть больше информации».

«Но общественности не разрешили узнать об этой ситуации более подробно», — добавил он.

Он сказал, что китайский режим должен, по крайней мере, позволить СМИ следить за местными больницами и пациентами, проводить опросы учёных и информировать общественность о профилактических мерах. Но, по его словам, «проблема Китая в том, что правительство имеет очень плохую репутацию в области общественного здравоохранения».

Сокрытие атипичной пневмонии

Рабочие-мигранты в защитных масках покидают город Гуанчжоу из-за опасений по поводу SARS. Провинция Гуандун, Китай, 2 мая 2003 года. Christian Keenan/Getty Images

Сокрытие официальной информации напомнило всем о вспышке атипичной пневмонии 2003 года и вызвало панику в Китае и соседних регионах. В 2002-2003 годах китайский режим скрывал эпидемию атипичной пневмонии в течение нескольких недель, прежде чем число погибших и слухи заставили власти раскрыть правду.

Режим не предупредил ВОЗ или соседние юрисдикции, что позволило (одному) пациенту бежать в Гонконг. Распространение вируса привело к 774 смертельным случаям в 37 странах.

Лори Гаррет была в Гонконге и Китае во время эпидемии 2003 года, а затем посетила больницы и мемориалы во Вьетнаме, Сингапуре и Гонконге, где работники здравоохранения боролись с этой болезнью и умерли от неё.

«Урок был понятен всему миру: не скрывайте вспышки», — сказала она.

«Борьба с эпидемиями требует доверия, а доверие требует открытости. Мир общественного здравоохранения теряет доверие к информации правительства Китая».

Источник: Великая Эпоха

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к гражданам по поводу крушения Boeing-737 в Иране и рассказал о том, что предпринимали власти для того, чтобы установить причину катастрофы. Оно опубликовано на YouTube-канале украинского президента. ПЕРЕСКАЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО Зеленский пошагово отчитался о действиях, предпринятых украинской властью после того, как стало известно об авиакатастрофе над Тегераном: «Я наконец […]