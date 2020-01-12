Попавший в ДТП продавец автомобилей после мозговой травмы очнулся талантливым художником

В 2015 году 38-летний отец двоих детей Скотт Меле из Уилмингтона, Северная Каролина, сидел в своем автомобиле на перекрестке и ждал зеленого сигнала светофора. Внезапно в него врезалась другая машина, которая двигалась на скорости 70 миль в час.

Скотт получил множество травм, в том числе серьезную черепно-мозговую травму, но выжил и постепенно начал поправляться.

Однако чем быстрее выздоравливало его тело, тем страннее Скотт себя ощущал душевно, ему отчего то было очень некомфортно, появилась тревожность, потом депрессия. Скотту казалось, что теперь он совсем не такой, каким был прежде.

Спустя месяц после ДТП Скотт Меле вместе с детьми случайно зашел в магазин лакокрасочных товаров и неожиданно накупил там себе баночек с красками, потому что ощутил, что очень хочет взяться за кисть и начать рисовать. При этом до того он даже в детстве не увлекался рисованием и был к этому совсем равнодушным.

Когда он начал рисовать, у него внезапно начали получаться очень хорошие картины и с каждой картиной уровень его мастерства возрастал.

По словам экспертов, у Скотта Меле скорее всего крайне редкий Синдром Саванта, который был выявлен ранее всего у нескольких десятков человек в мире.

При этом синдроме у людей после серьезных травм головы неожиданно обнаруживаются таланты, которыми они ранее не обладали. Кто-то начинает увлекаться музыкой и сочинять мелодии, еще кто-то проявляется как писатель или математик, а другие как и Скотт открывают в себе талант художника.

Ранее жизнь Скотта Меле была очень простой и скучноватой, он работал продавцом автомобилей и его цели в жизни тоже были очень простыми — побольше продать и побольше заработать, чтобы потратить деньги на себя и семью. Скотт мало о ком заботился вне своей семьи и у него практически не было друзей и увлечений.

Сейчас же этот человек, по его словам "словно умер", а вместо него возник новый Скотт Меле, который хочет жить по другому. Вот он стоит в своей гостиной перед мольбертом и рисует утонченный портрет женщины, плавающей под водой, наслаждаясь каждым моментом творчества.

Скотт также пробует себя в рисовании граффити на стенах, в различной технике рисунка, он все еще ищет нового самого себя и пытается понять как ему жить в этой новой жизни.

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