80% усыновленных за последние три десятилетия в Ирландию детей происходили из пяти стран — России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии

08/01/2020 — By Noel Baker

Новое исследование показало, что 80% всех детей, усыновленных в Ирландию за последние три десятилетия, были из пяти стран.

В первом из серии кратких исследовательских отчетов Управление по усыновлению Ирландии проанализировало 4 989 международных усыновлений, которые были утверждены в период с января 1991 года по сентябрь 2019 года.

Было установлено, что в период с января 1991 года по октябрь 2010 года было зарегистрировано 4282 международных усыновления из 33 стран, причем 83% этих детей были из пяти стран: России, Румынии, Вьетнама, Китая и Эфиопии. За этот период на детей, рожденных в России, пришлось 1414 усыновлений.

Затем с ноября 2010 года по сентябрь прошлого года было 707 международных усыновлений из 23 стран, и 80% этих детей были родом из пяти стран: России, Вьетнама, Эфиопии, США и Китая.

Усыновления с 2010 года осуществляются в соответствии с новым законодательством и [исследование] указывает на снижение числа международных усыновлений.

Что касается возрастной характеристики детей, то 81% всех детей, усыновленных в период с 1991 по 2010 год, в настоящее время находятся в возрасте от 10 до 16 лет, в то время как 11% всех лиц, усыновленных в качестве детей в этот период, в настоящее время находятся в возрасте от 29 до 31 года, в основном из-за большого числа детей, усыновленных из Румынии в начале 1990-х годов.

Подавляющее большинство из тех, кто был принят с 2010 года, сейчас — в возрасте от 6 до 12 лет.

Согласно отчету, произошло «заметное снижение числа детей, усыновляемых из других стран родителями, обычно проживающими в Ирландии».

Доктор Джеффри Шеннон, председатель Управления по усыновлению, сказал:

«Это важное и подробное исследование, показывающее историю международного усыновления в Ирландии на протяжении почти 30 лет, и послужит основой для дальнейших исследований Управления».

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