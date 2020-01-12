Путин выступил за бессрочный закон о статусе Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что выступает за бессрочный закон об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, передает «Интерфакс».

Глава государства призвал руководство Украины начать реализацию минских соглашений, несмотря на внутриполитические проблемы. «Мы понимаем все сложности внутриполитического процесса на Украине, но, если все заинтересованные стороны хотят добиться окончательного урегулирования, нужно идти по реализации минских соглашений», — сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» не означает проведения выборов в Донбассе любой ценой. По его словам, в идеале выборы в Донбассе должны быть проведены параллельно с общими выборами на Украине, которые планируются на осень.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в октябре 2018 года.

Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Однако согласно решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут неподконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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