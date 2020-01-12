В Ливии наступило перемирие, ставшее возможным после встречи Путина с Эрдоганом

ЛНА прислушалась к словам российского лидера

В Ливии установился режим прекращения огня. ЛНА прислушалась к предложению главы РФ Владимира Путина и прекратила обстреливать позиции боевиков в 23:00 по местному времени (или в полночь по московскому).

Ливийская национальная армия сегодня была готова приостановить антитеррористическую операцию «Аль-Карама», стартовавшую в стране в 2014 году. Военные провели этот день без боевых задач, только опасаясь ударов со стороны противников в Триполи. ЛНА с уважением отнеслась к инициативе российского президента Владимира Путина, а именно к переходу сторон к политическому диалогу. А в это время боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии весь день обстреливали позиции ЛНА, вплоть до глубокого вечера раздавались звуки выстрелов и взрывов.

Постепенно они сошли на нет, и военные почувствовали себя в относительной безопасности. Ночью город погрузился в тишину — вступил в силу режим прекращения огня в Ливии, и ЛНА с ПНС перестали воевать. Возник реальный шанс урегулировать ситуацию в стране через мирный диалог.

Прекращение противостояния в Ливии стало возможным после встречи в Стамбуле лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, она состоялась 8 января. Путин предложил ввести режим прекращения дня, и Эрдоган эту идею поддержал. Была достигнута договоренность о перемирии в Ливии с 23:00 по местному времени.

Напомним, что ЛНА в рамках антитеррористической операции «Аль-Карама» освобождает страну от террористов, которые засели в столице Триполи, а также на северо-западе государства.

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