Календарь: 12 января — День отца отечественной космонавтики

В этот день в 1907 году родился пионер отечественного ракетостроения Сергей Королёв.

Он спас мир от ядерной войны… Он вывел человека в космос… Судьба вела его вслепую по краю пропасти, чтобы он сумел сделать это.

Увлеченный идеями Циолковского молодой талантливый конструктор Сергей Королёв работал над созданием реактивного аэроплана, мечтал о полетах за пределы атмосферы. Уже в 26 лет он стал заместителем директора НИИ по научной работе. Завистники ему этого не простили — в 1938-м он был арестован по доносу. На допросах вины не признавал. Пытки в застенках «Бутырки» впоследствии станут причиной преждевременной смерти Королёва. Он был осужден на 10 лет и отправлен на Колыму.

Там он заболел цингой и потерял все зубы. Благодаря вмешательству прославленных летчиков Громова и Гризодубовой Королёв был вызван в Москву на пересмотр дела. Ослабевший от болезни и голода, он трясся в кузове грузовика по заснеженным просторам Колымы. На полдороги машина сломалась. Королёв решил идти дальше сам. В тайге — минус 40, с каждым шагом ученый терял тепло и силы, изо рта уже даже не шел пар. От голода и переохлаждения тело смертельно засыпало. Последним усилием воли Королёв очнулся от забытья. На безжизненной колымской дороге перед ним лежала теплая буханка хлеба. Она его и спасла — он добрел до поселка.

Потом был пароход «Индигирка», на который его не пустили — мол, мест нет. В тот рейс пароход нарвался на скалы — все 700 заключенных утонули. Когда Королёв прибыл в Москву, дело пересмотрели и дали ему не 10, а 8 лет — его хотели отправить на строительство печорской железной дороги, а это была верная смерть. Спасла его приближающаяся война. В 1940-м Сталин, видя нарастающее преимущество фашистской военной машины, в том числе и в воздухе, понимает, что армии необходимы серийные истребители и бомбардировщики, не уступающие немецким аналогам. Он вызвал Туполева, который также сидел. Туполев ответил: создать самолеты невозможно без хороших конструкторов. Он представил Сталину свой список, в который попал и Королёв.

Праздник 12 января:

День работника прокуратуры России.

События дня:

1950 г. — СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж.

1990 г. — Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию.

1998 г. — в Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека.

Именинники:

Ирина, Лев, Мария, Татьяна.

Родились:

Раймонд Паулс (1936 г.) — советский и латвийский композитор.

Харуки Мураками (1949 г.) — японский писатель.

Рената Литвинова (1967 г.) — российская актриса, режиссер, сценарист.

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