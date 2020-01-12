Деньги вперед: россиянам меняют правила выплаты отпускных

Отпускнику обязаны выплатить деньги заранее за три рабочих дня.
Правительство пришло к решению о необходимости изменить правила ухода граждан в очередной отпуск. Правда, основные изменения касаются правил выплаты отпускных. Как отмечают в Федеральной службе по труду и занятости России, руководство должно выплатить сотруднику, уходящему в отпуск, заранее, а точнее за три полных рабочих дня до выхода.
В случае, если заявление об отпуске было подано в понедельник (к примеру, 22 числа), то отпускные будут выплачены уже 16, указывает журнал о налогах «Упрощенка». Также изменения коснулись и «спонтанного» отпуска. В новом законопроекте правительства учитывается ситуация, когда сотрудник подал заявление на отпуск «спонтанно», за пару дней. Даже в этом случае работодатель обязать выплатить ему отпускные в течение трех дней. Ранее в Трудовом кодексе в подобной ситуации руководство вправе было отказать сотруднику в отпуске. Заявление по старым нормам должно было быть подано, как минимум, за две недели.
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