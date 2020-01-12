Алеся Кафельникова выдвинула версию о попытке убийства модели Ксении Пунтус

Модель уверена, что коллегу по модельному бизнесу изувечили на вечеринке ее знакомые, а затем подбросили во двор парня.
Алеся Кафельникова — подруга изувеченной модели Ксению Пунтус – высказала свою версию произошедшего. Дочь титулованного теннисиста призналась, что Ксению покалечили на вечеринке, где она была с кучей их общих знакомых, а потом подбросили к дому Андрея Бакова – внука кинорежиссера Никиты Михалкова, с которым модель встречалась. При этом Кафельникова написала на своей странице в соцсетях, что родители участников вечеринки «сделают все, чтобы никто не узнал правду». «Но те, кто был с Ксюшей, все отрицают», утверждая, что Пунтус якобы отвезли домой к ее парню, сообщает Алеся. Также модель подчеркнула, что Ксюша не принимала наркотики.
История с моделью Ксенией Пунтус, которую накануне в бессознательном состоянии и искалеченную нашел дворник во дворе дома, где живет Андрей Баков, вызвала большой резонанс.
По данным «Комсомольской правды», в квартиру внука Никиты Михалкова явились полицейские. На их вопросы, как и почему Пунтус выпала из окна квартиры третьего этажа, парень девушки ничего не смог вспомнить.
Стоит отметить, что пользователи скептически отнеслись к словам о том, что Ксения не употребляла никаких наркотиков. Дело в том, что сама Алеся баловалась этим, и даже Дана Борисова, которая лечилась от наркозависимости, предлагала Кафельниковой помощь.
Фото: Instagram Пунтус
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