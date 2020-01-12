Компания Xiaomi назвала смартфоны с прошивкой MIUI 12

Китайская компания планирует обновить серию своих смартфонов до MIUI 12. Названы модели Xiaomi, который получат прошивку, а случится это должно в текущем году.

Операционная система должна изменить дизайн графической оболочки. Также она продемонстрирует полезные программы и опции, внесет изменения в технологические детали в смартфонах. По словам представителей компании, официальная презентация MIUI 12 состоится осенью 2020 года, однако сейчас известна информация о ее параметрах. Прошивка считается самой быстрой, безопасной, стабильной и функциональной среди других, ранее создававшихся корпорацией. В то же время не все гаджеты оснастят ОС, что не понравится клиентам Xiaomi. Предприятие обеспечивает поддержку в течение 2-3-х лет после представления большинства аппаратов и лишь потом перестает обновлять прошивку.

Все модели текущего года получат MIUI 12, хотя это ожидает и ряд старых смартфонов. В данном списке оказались мобильные устройства Redmi 6 и 7 версии, K30, Mi Note 10 и другие.

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